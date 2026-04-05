Vreme

Nedelja, 5. 4. 2026, 7.36

Priljubljena županja o Vrtovcu, Logarju in Stevanoviću: Vam res gre za nas, državljane?

Županja Črne na Koroškem Romana Lesjak pravi, da si narod želi stabilnosti, miru, medsebojnega spoštovanja in socialne varnosti. "Tega bi se morali vsi predstavniki oblasti zavedati, pa se ne zdi tako!" opozarja.

Županja Črne na Koroškem Romana Lesjak je na družbenih omrežjih brez dlake na jeziku analizirala dogajanje po parlamentarnih volitvah, pri čemer je bila najbolj kritična predvsem do prvakov NSi, Demokratov in Resni.ce.

Najostrejše besede je v zapisu na svojem profilu na Facebooku županja Črne na Koroškem Romana Lesjak namenila Jerneju Vrtovcu, predsedniku Nove Slovenije. "Kam je odneslo gospoda Vrtovca, da je postal tako ošaben in nadut?" se je vprašala.

Kdaj je Jernej Vrtovec postal tako ošaben in nadut, se sprašuje županja Črne na Koroškem Romana Lesjak. | Foto: STA Kdaj je Jernej Vrtovec postal tako ošaben in nadut, se sprašuje županja Črne na Koroškem Romana Lesjak. Foto: STA "Upam, da se zaveda, da mu je devet poslanskih mest oz. deset odstotkov celotnega DZ prinesla združitev z SLS in stranko Fokus," je opozorila.

Podobno naduto se po njenem mnenju obnaša tudi predsednik Demokratov Anže Logar, čeprav se mu kot poslancu ni uspelo prebiti niti v državni zbor. "Obnaša se kot veliki zmagovalec, ob tem pa je izgubil rdečo nit vsebine," je zapisala.

"Stevanović pa verjetno na vse pretege išče nekoga, ki bi nam vsem izbrisal iz spomina, s kom ne bi šel nikoli v koalicijo. Vam res gre za nas, državljane? Prej vam gre za vas. Tretji blok je prej naskok, kaj bo kdo potegnil zase iz te kolobocije. Narod pa si želi stabilnosti, miru, medsebojnega spoštovanja in socialne varnosti. Tega bi se morali vsi predstavniki oblasti zavedati, pa se ne zdi tako!" je bila neposredna Lesjak.

