S. K., Pe. M., STA

Nedelja,
5. 4. 2026,
21.11

Fehervar AV19 Graz 99ers hokej Pustertal HK Olimpija IceHL

Liga ICE, polfinale, četrti tekmi

Olimpija po trilerju podaljšala sezono #video

Hokejisti HK Olimpija v prvih treh polfinalnih tekmah IceHL proti Pustertalu niso dosegli regularnega zadetka, trikrat so izgubili z 0:3 in se znašli v zahtevnem položaju, ko nov poraz pomeni konec sezone, a to so z današnjo zmago v Hali Tivoli podaljšali vsaj še za eno tekmo. Ljubljančani so po podaljšku slavili s 5:4 in izsilili peto tekmo, ki bo v torek v Brunicu. V drugem polfinalu je Gradec s 4:0 v zmagah pometel s Fehervarjem.

Pustertal : HK Olimpija
Sportal Olimpija spet ni zadela, po novem porazu je v nezavidljivem položaju

Na prejšnjih treh tekmah se je pokazalo, da je Pustertal za Ljubljančane res neugoden tekmec. Imeli so veliko težav, tekmeci pa so neusmiljeno kaznovali vsako napako.

Tudi danes se je začelo podobno. Prvi nalet tekmecev so domači zdržali, potem pa zapravili še eno številčno prednost.

Na drugi strani je Pustertal hladnokrvno izkoristil napako domačih v obrambi in po protinapadu povedel.

A so domači navijači nato le dočakali trenutek, ko je klonil tudi vratar Edward Pasquale. Ta ni dobil gola na prvih treh tekmah polfinala, skupno pa že kar 279 minut v nizu. Premagal ga je Rok Kapel, potem ko sta z Žigo Pancetom pobegnila v protinapad.

IceHL, polfinale: HK Olimpija - Pustertal | Foto: Aleš Fevžer Foto: Aleš Fevžer

Toda trdo prigarano izenačenje so domači spet zapravili z lahkomiselno napako, ki je omogočila protinapad tudi gostom. Pred tem pa so imeli ti veliko priložnost celo z igralcem manj, a je takrat vratar Dustin Tokarski še preprečil zadetek.

Sledila je odlična druga tretjina domačih. Vzpostavili so ravnotežje, njihove akcije pa so bile vse bolj nevarne. Blizu golu sta bila Robert Sabolič in Nik Simšič, nato pa je kapetan domačih Sabolič v 28. minuti z natančnim strelom z leve strani poskrbel za izenačenje.

Sledil je "power play" gostov, ki so ga zmaji odlično prestali, vratar Tokarski je dodal nekaj vrhunskih obramb, za piko na i pa so zeleno-beli končno zadeli tudi ob igralcu več in v 39. minuti so po golu TJ Brennana prvič v tem polfinalu vodili.

IceHL, polfinale: HK Olimpija - Pustertal | Foto: Aleš Fevžer Foto: Aleš Fevžer

V tretji tretjini so domači živeli nevarno; imeli so sicer še nekaj priložnosti, toda ob vsaki napaki je bilo vroče pred golom Tokarskega. Eno takšnih napak so gostje izkoristili za izenačenje v 46. minuti, potem je ljubljanski vratar ubranil dva samostojna prodora tekmecev in strel iz bližine. Ni pa mogel preprečiti zadetka v 59. minuti, ko je po še enem protinapadu odbitek končal v golu.

Olimpija je bila manj kot dve minuti oddaljena od konca sezone, toda tveganje brez vratarja se je tokrat obrestovalo. V polno je 66 sekund pred koncem zadel Zach Boychuk in izsilil podaljšek pet na pet do zlatega gola.

V tem je imela večji del terensko premoč domača zasedba. Ob izključitvi na strani tekmecev so imeli zmaji dve priložnosti, po drugi strani pa je Tokarski spet nekajkrat odlično posredoval.

IceHL, polfinale: HK Olimpija - Pustertal | Foto: Aleš Fevžer Foto: Aleš Fevžer

Ko se je prvi podaljšek prevesil v zadnjo minuto, pa je po podaji Nicolaia Meyerja Simšič udaril iz obrata, plošček je končal v mreži in veliko slavje pred množičnim hokejskim občinstvom v Tivoliju se je lahko začelo.

V finalu je že Gradec, ki je s 4:0 v zmagah odpravil Fehervar. Danes v gosteh s 5:1, edini gol za Madžare pa je dosegel slovenski reprezentant Anže Kuralt.

ICEHL, polfinale, četrti tekmi:

Nedelja, 5. april

IceHL, polfinale:

Graz 99ers – Fehervar AV19 /4:0/
Pustertal – HK Olimpija /3:1/

/ / razmerje v zmagah, igrajo na štiri zmage

