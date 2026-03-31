Pregled dneva

S. K.

31. 3. 2026,
19.20

4 ure, 43 minut

Edmonton Oilers Seattle Kraken hokej liga NHL

Torek, 31. 3. 2026, 19.20

4 ure, 43 minut

Liga NHL, 31. marec

Seattle ogroža Kopitarjeve Kralje

Seattle Kraken | Seattle ogroža Kopitarjeve Kralje. | Foto Reuters

Anže Kopitar in njegovi LA Kingsi bodo v ligi NHL spet na delu šele v četrtek zjutraj po slovenskem času, že v noči na sredo pa jih lahko iz devetega mesta zahodne konference izrine Seattle, če mu uspe zmagati na gostovanju pri aktualnih podprvakih lige, Edmonton Oilersih. Winnipeg Jetsi bi se z zmago v Chicagu točkovno izenačili s Kopitarjevimi, v boju za končnico na zahodu pa ostajajo še San Jose Sharksi, St. Louis Bluesi in Calgary Flamesi. Edini, ki nimajo niti teoretičnih možnosti več, so le hokejisti Vancouvra, kar napoveduje izjemno zanimiv konec rednega dela sezone. Tudi na vzhodu ni dosti drugače.

Colorado Avalanche
Sportal Nadaljuje se hud boj za končnico zahoda, Colorado in Pittsburgh rešetala mrežo tekmecev

Anže Kopitar bo z LA Kingsi na delu spet v noči na četrtek po slovenskem času, ko bo na domačem ledu pričakal St. Louis Blues. Nato sledi zgoščen ritem do konca rednega dela sezone, spopadi z Nashvillom (3. 4.), Torontom (5. 4.), še enkrat Nashvillom (7. 4.), Vancouvrom (10. 4.), Edmontonom (11. 4.), Seattlom (14. 4.), spet Vancouvrom (15. 4.) in Calgaryjem (17. 4.).

