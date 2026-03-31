Seattle ogroža Kopitarjeve Kralje.

Anže Kopitar in njegovi LA Kingsi bodo v ligi NHL spet na delu šele v četrtek zjutraj po slovenskem času, že v noči na sredo pa jih lahko iz devetega mesta zahodne konference izrine Seattle, če mu uspe zmagati na gostovanju pri aktualnih podprvakih lige, Edmonton Oilersih. Winnipeg Jetsi bi se z zmago v Chicagu točkovno izenačili s Kopitarjevimi, v boju za končnico na zahodu pa ostajajo še San Jose Sharksi, St. Louis Bluesi in Calgary Flamesi. Edini, ki nimajo niti teoretičnih možnosti več, so le hokejisti Vancouvra, kar napoveduje izjemno zanimiv konec rednega dela sezone. Tudi na vzhodu ni dosti drugače.