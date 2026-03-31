Avtorji:
S. K., Pe. M.

Torek,
31. 3. 2026,
6.38

Osveženo pred

18 minut

St. Louis Blues Vegas Golden Knights Colorado Avalanche Los Angeles Kings hokej NHL liga NHL

Torek, 31. 3. 2026, 6.38

18 minut

Liga NHL, 30. marec

Colorado in Pittsburgh prerešetala mrežo tekmecev, nadaljuje se hud boj za končnico

Colorado Avalanche | Colorado Avalanche so Calgaryju nasuli devet zadetkov | Foto Reuters

Colorado Avalanche so Calgaryju nasuli devet zadetkov

Foto: Reuters

Ponedeljek v ligi NHL je prinesel pet tekem. Vodilna ekipa lige Colorado Avalanche je s kar 9:2 premagala Calgary Flames, visoko zmago na gostovanju pri NY Islanders pa je dosegel tudi Pittsburgh Penguins, ki je zmagal z 8:3. Na zahodu se nadaljuje hud boj za končnico, pomembno zmago sta si tako zagotovila Vegas Golden Knights, ki ga je prvič vodil John Tortorella, kot San Jose Sharks, ki je trenutno le dve točki za končnico.

Corey Perry
Sportal Las Vegas odpustil trenerja, Tampa Bay spet na vrhu

Colorado je pred domačimi gledalci že v prvi tretjini praktično odločil zmagovalca, po dobrih 15 minutah je vodil že 5:0, na koncu pa za 108. točko sezone zmagal z 9:2. Visoko, z 8:3, je slavil tudi Pittsburgh Penguins pri New York Islanders in sosede na lestvici prehitel. Zdaj je drugi v metropolitantski diviziji

Nadaljuje se oster boj za zadnje vstopnice končnice v zahodni konferenci. Trenutno je na zadnjem mestu zahoda, ki še vodi v končnico Nashville Predators s 77 točkami. Tik za njim pa s točko manj LA Kings Anžeta Kopitarja.

Le točko manj od Kraljev ima po današnji zmagi nad St. Louis Blues San Jose Sharks, ki je na tesnem obračunu z golom Adama Gaudetta 20 sekund pred iztekom rednega dela zmagal s 5:4. Tudi St. Louis Blues kljub porazu ostaja v igri za konferenčni četrtfinale. Na 13. mestu zahoda ima 73 točk, štiri manj, kot je trenutno potrebno za končnico.

Med tistimi, ki so trenutno na varni strani za končnico, je Vegas Golden Knights. Ob trenerski premieri na klopi ekipe iz prestolnice igralništva Johna Tortorelle je s 4:2 strl odpor odpisanega Vancouvra in je trenutno pri 82 točkah, kar zadostuje za sedmo mesto zahoda oziroma tretje v pacifiški diviziji.

Na vrhu te je Anaheim s 87 točkami, kalifornijska zasedba je proti Torontu zapravila vodstvo in po podaljšku izgubila.

Anže Kopitar bo z LA Kings na delu spet v noči na četrtek po slovenskem času, ko bo na domačem ledu pričakal St. Louis Blues. Nato sledi zgoščen ritem do konca rednega dela sezone, spopadi z Nashvillom (3. 4.), Torontom (5. 4.), še enkrat Nashvillom (7. 4.), Vancouvrom (10. 4.), Edmontonom (11. 4.), Seattlom (14. 4.), spet Vancouvrom (15. 4.) in Calgaryjem (17. 4.).

Liga NHL, 30. marec

Lestvice

