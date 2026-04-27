26. april 2026 bo zapisan kot dan, ko se je zaključila bogata športna kariera najboljšega slovenskega hokejista vseh časov Anžeta Kopitarja. Vseh 20 sezon v najmočnejši hokejski ligi na svetu je bil zvest Los Angeles Kings, ki bo zgodbo moral peljati brez dolgoletnega kapetana. "Težko bo brez njega," je po zadnji tekmi NHL 38-letnega Slovenca dejal branilec Kraljev Drew Doughty, s katerim sta bila soigralca kar 18 sezon.

Vsaka zgodba se enkrat konča. V nedeljo, 26. aprila, se je končala era Anžeta Kopitarja pri Los Angeles Kings, ki je bil zadnjih 20 let njegov dom. Dolgi dve desetletji v ligi NHL je nosil dres istega kluba in v mestu angelov z njim dvakrat posegel na prestol najkakovostnejšega klubskega hokejskega tekmovanja na svetu.

Prvič v zgodovini franšize so s Kralji sveti gral osvojili leta 2012, drugič leta 2014. Skoraj celotna šampionska ekipa se je od kalifornijskega kluba od takrat poslovila, v nedeljo pa sta proti Coloradu na ledu Crypto.com arene stala še dva, ki sta sestavljala še kako pomemben kos mozaika pri obeh Stanleyjevih pokalih. Anže Kopitar in branilec Drew Doughty.

Zdaj bo ostal le še eden. In ne bo mu lahko. "Ne želim razmišljati zdaj o tem (koncu kariere Kopitarja, op. a.), sploh ne med tem pogovorom," je bil vidno ganjen 36-letni Kanadčan. "Ni kaj, za njim je izjemna kariera. Za to organizacijo pomeni ogromno. Težko bo brez njega," je še pripomnil tokrat izjemno redkobesedni Doughty, ki je tako kot Kopitar vso kariero NHL zvest Kraljem. Soigralca sta bila kar 18 sezon.

"Je hokejist in človek, po katerem sem se zgledoval, ko sem prišel v ligo"

So pa še pred zadnjo tekmo najboljšega slovenskega hokejista vseh časov o njegovem vplivu na soigralce vprašali nekdanjega člana LA Kings Tylerja Toffolija, ki je kariero NHL začel prav pri kalifornijski ekipi, a sezono za osvojenim prvim Stanleyjevim pokalom.

"Preprosto najboljši. Je hokejist in človek, po katerem sem se zagotovo zgledoval, ko sem prišel v ligo. Vsekakor je skrbel zame, me vzel pod okrilje. Videti, kako ga vsi spoštujejo, je bilo nekaj posebnega. Je eden najboljših soigralcev, kar sem jih kdaj imel. O njem in njegovi družini lahko povem samo najboljše," je za The Hockey News dejal danes 34-letni Toffoli, ki je za Kralje igral osem sezon in bil prvak leta 2014, končano sezono pa je odigral v dresu kalifornijskega tekmeca San Jose Sharks.

"Lahko smo ponosni, da je Slovenec"

Čestitke in pohvale na račun Kopitarjeve kariere, pa tudi njegovega odnosa do igre in ljudi, so na družbenih omrežjih izkazali tudi nekdanji in zdajšnji reprezentanti. Kopitar je za člansko reprezentanco, ki se ji v zadnjih letih, kot je dejal sam zaradi mikropoškodb in klubskih obveznosti ni pogosto priključeval, med drugim igral na štirih svetovnih prvenstvih elitne skupine, leta 2014 pa v Sočiju ob olimpijskem debiju Slovenije pomagal do sedmega mesta.

"Anže, s svojim talentom, predanostjo, delovno etiko in športnim duhom si dolga leta navduševal hokejski svet ter ponosno predstavljal Slovenijo na največjem odru svetovnega hokeja. Tvoja kariera ni le niz vrhunskih športnih dosežkov, temveč navdih generacijam mladih hokejistov v Sloveniji in po svetu, ki v tebi vidijo vzor, vodjo in dokaz, da lahko tudi iz majhne hokejske države pride eden največjih.

Kot kapetan, borec in ambasador slovenskega hokeja puščaš trajen pečat tako v ligi NHL kot v slovenski reprezentanci. S svojo srčnostjo, iskrenostjo in predanostjo si neizbrisno prispeval k prepoznavnosti slovenskega hokeja v svetu ter odprl vrata prihodnjim generacijam. Anže, hvala ti za vsako neprespano noč, vsak gol, vsako podajo, vsako zmago in vsak trenutek ponosa, ki si ga prinesel Sloveniji. Tvoje ime bo za vedno zapisano med največjimi slovenskimi športniki, tvoj športni duh pa bo živel naprej v vseh, ki bodo sledili tvoji poti.

Hvala za vse, AK11!" so ob koncu kariere zapisali pri Hokejski zvezi Slovenije.

"Brez besed. Za hokejista je noro, kar mu je uspelo, kaj šele za Slovenca. Je res legenda, 20 let, več kot 1500 tekem v ligi NHL, povrh vsega pa še toliko časa kapetan. Nepredstavljivo. Ne znam sploh opisati, kaj vse mu je uspelo v karieri. Zelo sem vesel zanj. Vsi smo lahko ponosni, da je Slovenec," pa nam je o nekdanjem reprezentančnem soigralcu dejal Žiga Jeglič.