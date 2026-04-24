Petek, 24. 4. 2026, 21.00
48 minut
Liga NHL, prvi krog končnice, 24. april
Trije petkovi obračuni, v vseh je izenačeno
Petek v ligi NHL prinaša tri tekme uvodnega kroga končnice – Anaheim pričakuje Edmonton, Montreal gosti Tampo, Utah pa se bo prvič v konferenčnem četrtfinalu proti Vegasu pomeril doma. V vseh treh parih je serija izenačena na 1:1 v zmagah.
Anže Kopitar se je s soigralci Los Angeles Kingsov v četrtek znašel v nezavidljivem položaju. Proti najboljši ekipi rednega dela, Colorado Avalanche, so na domačem ledu izgubili tretjič v seriji, kar pomeni, da je vsak naslednji poraz zanje usoden.
Kralji bodo naslednjo tekmo igrali v nedeljo ob 22.30 po slovenskem času. Bo to zadnja Kopitarjeva tekma kariere ali bo kalifornijsko moštvo vendarle doseglo prvo zmago v letošnji končnici?
Liga NHL, končnica, 24. april:
Pari prvega kroga končnice:
Zahod:
Colorado Avalanche (1) – Los Angeles Kings (8) /3:0/
Dallas Stars (2) – Minnesota Wild (3) /2:1/
Edmonton Oilers (5) – Anaheim Ducks (7) /1:1/
Vegas Golden Knights (4) – Utah Mammoth (6) /1:1/
Vzhod:
Carolina Hurricanes (1) – Ottawa Senators (6) /3:0/
Pittsburgh Penguins (7) – Philadelphia Flyers (8) /0:3/
Tampa Bay Lightning (3) – Montreal Canadiens (4) /1:1/
Buffalo Sabres (2) – Boston Bruins (5) /2:1/
/ / – izid v zmagah, igrajo na štiri po sistemu 2–2–1–1–1