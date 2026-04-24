Trije petkovi obračuni, v vseh je izenačeno

Petek v ligi NHL prinaša tri tekme uvodnega kroga končnice – Anaheim pričakuje Edmonton, Montreal gosti Tampo, Utah pa se bo prvič v konferenčnem četrtfinalu proti Vegasu pomeril doma. V vseh treh parih je serija izenačena na 1:1 v zmagah.

Anže Kopitar se je s soigralci Los Angeles Kingsov v četrtek znašel v nezavidljivem položaju. Proti najboljši ekipi rednega dela, Colorado Avalanche, so na domačem ledu izgubili tretjič v seriji, kar pomeni, da je vsak naslednji poraz zanje usoden.

Kralji bodo naslednjo tekmo igrali v nedeljo ob 22.30 po slovenskem času. Bo to zadnja Kopitarjeva tekma kariere ali bo kalifornijsko moštvo vendarle doseglo prvo zmago v letošnji končnici?

Liga NHL, končnica, 24. april: