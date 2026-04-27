Avtor:
S. K.

Colorado Avalanche Los Angeles Kings Anže Kopitar Anže Kopitar Stanleyjev pokal končnica liga NHL

Liga NHL, prvi krog končnice, 26. april

Za Kralje konec končnice in konec zlate ere, Kopitar v pokoj kot legenda #video

Anže Kopitar | Anže Kopitar je odigral zadnjo tekmo v ligi NHL. | Foto Reuters

Anže Kopitar je odigral zadnjo tekmo v ligi NHL.

Foto: Reuters

Za hokejiste moštva Los Angeles Kings je po četrtem porazu proti Colorado Avalanche (1:5) konec sezone v ligi NHL, s tem pa se končuje tudi najuspešnejše obdobje kalifornijske franšize, saj je zadnjo tekmo za Kralje odigral slovenski zvezdnik Anže Kopitar. 38-letni Hrušičan po dvajsetih sezonah končuje kariero v najmočnejši hokejski ligi na svetu, poslavlja pa se kot legenda kluba, ki je LA-ju v letih 2012 in 2014 pomagal osvojiti Stanleyjev pokal.

Anže Kopitar
Sportal Kopitar pred morda zadnjo NHL tekmo kariere ne želi razmišljati, kaj bo čez pet dni
Carolina Hurricanes
Sportal Carolina že napredovala v drugi krog končnice, Kopitar za podaljšanje sezone in kariere

Najboljši slovenski hokejist vseh časov je končal veličastno kariero. Anže Kopitar v pokoj odhaja kot legenda kluba Los Angeles Kings, član tega je bil vseh 20 let igranja v ligi NHL, poslavlja se kot rekorder po odigranih tekmah in najboljši asistent v zgodovini franšize.

V letošnji končnici kapetan sicer ni dosegel točke, proti Coloradu, najboljši ekipi rednega dela sezone, pa se je na vseh štirih tekmah s soigralci dostojno boril, a so bili Avalanche preprosto premočni.

Po prvi tretjini je kalifornijski franšizi kazalo slabo, Colorado je v 14. minuto povedel iz "power-playja". Strelec pa je bil Nathan MacKinnon. V šesti minuti druge tretjine je bil domači vratar Anton Forsberg premagan še drugič, plošček je za Švedov hrbet pospravil Cale Makar, a gostitelji se niso predali, močno so pritisnili na vrata Colorada in v 34. minuti dočakali znižanje izida na 1:2, ko je po asistencah Laferriera in Kempeja zadetel Joel Edmundson. Po dveh tretjinah so imeli Kralji tako še nekaj upanja, a so se gostje ob vrnitvi na led spet oddaljili, za vodstvo Colorada s 3:1 je v 44. minuti zadel Nicolas Roy, dobri dve minuti kasneje je bilo že 4:1, strelec pa Devon Toews. Kralji so šest minut pred koncem poskušali napasti brez vratarja in z dodatnim drsalcem na ledu, pa izgubili plošček, MacKinnon pa je povišal vodstvo gostov na 5:1. 

Zaključek tekme je potekal ob skandiranju "Hvala, Kopi!" in stoječih ovacijah za legendarnega kapetana, ki tudi sam ni mogel skrivati čustev. Z velikim spoštovanjem so se od slovenskega veterana poslovili tudi igralci Colorada, ki jih v konferenčnem polfinalu čaka spopad z zmagovalcem dvoboja med Dallasom in Minnesoto.

Nesmrtni AK11

Kopitar je kot prvi Slovenec v NHL debitiral 6. oktobra 2006 in že na prvi tekmi navdušil z dvema goloma in potezami, ki pritičejo dolgoletnim veteranom. Tudi kasneje je veljal za enega najboljših vsestranskih centrov lige.

V prvi sezoni je kot novinec dosegel 20 golov in 41 podaj, kariero pa je končal po 1521 tekmah v rednem delu ter s kar 452 zadetki in 864 podajami za skupno 1316 točk, kar je rekord med kralji ter dovolj za 38. mesto na večni lestvici strelcev. To sezono je na 67 tekmah dosegel 12 golov in 26 podaj.

V končnicah, v katerih je nastopil v 11 sezonah, je dodal še 27 golov in 62 podaj na 107 tekmah.

Najboljši po številu točk v dresu kraljev je bil v kar 15 sezonah. Največ jih je dosegel v sezoni 2017/18 z 92. Dosegel je 79 zmagovitih golov in bil kapetan kraljev kar deset sezon (od 2016/17).

Anže Kopitar Stanleyev pokal 2012 | Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Od aktivnih igralcev sta v kategoriji odigranih tekem pred Kopitarjem (1521) le Brent Burns (1579) in Aleksander Ovečkin (1573).

Kopitar je skozi več kot 20-letno kariero v NHL prejel tudi številne posamične nagrade. Med drugim je bil petkrat udeleženec tekem All-Star, dvakrat je prejel nagrado Selke, trikrat pa spominsko trofejo Lady Byng.

Kopitar se je po začetku kariere pri Jesenicah in igranju za Kranjsko Goro pred prihodom v NHL kalil v švedskem klubu Södertälje, kjer je preživel še eno sezono po naboru.

Velik pečat je pustil tudi v slovenski reprezentanci. Z njo je leta 2014 v Sočiju nastopil na sploh prvih olimpijskih igrah in ji pomagal do prve zmage proti Slovaški, slavju proti Avstriji v kvalifikacijah za četrtfinale, nato pa se je slovenska pot končala med osmimi najboljšimi proti Švedski.

Skupaj je Kopitar za Slovenijo nastopil na štirih svetovnih prvenstvih. V dresu z državnim grbom je odigral 51 tekem v članski konkurenci ter dosegel 15 golov in 40 podaj. Nazadnje je slovenski dres oblekel v kvalifikacijah za zimske olimpijske igre v Pekingu pred slabimi petimi leti. STA

Na vzhodu so Buffalo Sabresi kar s 6:1 premagali Bruinse v Bostonu in v seriji povedli s 3:1 v zmagah. Tampa Bay Lightningi poskušajo izenačiti serijo proti Montrealu, Anaheim Ducksi pa bodo na zahodu poskušali proti aktualnim podprvakom lige NHL, Edmonton Oilersom, povesti s 3:1 v zmagah.

Liga NHL, končnica, 26. april

Pari prvega kroga končnice

Zahod:
Colorado Avalanche (1) – Los Angeles Kings (8) /4:0/
Dallas Stars (2) – Minnesota Wild (3) /2:2/
Vegas Golden Knights (4) – Utah Mammoth (6) /1:2/
Edmonton Oilers (5) – Anaheim Ducks (7) /1:2/

Vzhod:
Carolina Hurricanes (1) – Ottawa Senators (6) /4:0/
Pittsburgh Penguins (7) – Philadelphia Flyers (8) /1:3/
Buffalo Sabres (2) – Boston Bruins (5) /3:1/
Tampa Bay Lightning (3) – Montreal Canadiens (4) /1:2/

/ / – izid v zmagah, igrajo na štiri po sistemu 2–2–1–1–1

Preberite še:

Utah Mammoth
Sportal Utahu zmaga na prvi domači tekmi končnice
Anže Kopitar, Los Angeles Kings
Sportal Anže Kopitar in Kralji v izgubljenem položaju
Nhl, piščanec
Sportal Bizarno dogajanje na NHL-tekmi v Kanadi
