"V 20 letih nisem nikoli občutil česa takega. Vedno sem si rekel, da pride naslednje leto, a zdaj je res konec. Težko je doumeti, predelati, a hkrati sta ob meni dva razloga, zakaj bom tudi naslednje leto resnično užival. Zame je vse skupaj zelo grenko-sladko, nekaj ​​solz bo, ampak to je življenje, kajne? Za menoj je izjemnih 20 let," je po svoji zadnji NHL-tekmi v najmočnejši hokejski ligi dejal Anže Kopitar, ki sta mu družbo na novinarski konferenci delala hčerka Neža in sin Jakob. V zgodovino se je zapisal ne le s svojimi predstavami na ledu - vseh 20 sezon je igral za Los Angeles Kings -, pač pa tudi s spoštljivim obnašanjem ob njem.

Potem ko si je vse od oktobrskega debija leta 2006 v ligi NHL govoril, da ga po sezoni čaka nova, je po debelih dveh desetletjih hokejska zgodba Anžeta Kopitarja na največjem klubskem odru prišla h koncu.

Slovenski as je v domači dvorani Crypto.com odkljukal svojo zadnjo NHL-tekmo, rekordno 1.628! Z njo se ob porazu z 1:5 proti Colorado Avalanche ni končala le sezona Los Angeles Kings, pač pa veličastna športna pot dvakratnega prvaka lige NHL (2012, 2014), ki je postal ikona kalifornijske franšize.

Še pred zadnjo sireno srečanja v mestu angelov se je s tribun ob stoječih ovacijah slišalo skandiranje "Hvala, Kopi!", ob katerem tudi kapetan ni mogel skrivati čustev. Z velikim spoštovanjem so se od slovenskega veterana poslovili tudi igralci Colorada, ki so v konferenčni polfinale napredovali brez poraza, in se po koncu tekme še nekaj časa zadržali na ledu, prav tako so bogati karieri zaploskali delivci pravice.

Še zadnjič je kot član Kraljev po tekmi vtise strnil Kopitar, zadnjih deset let kapetan kluba. Na novinarski konferenci je bil obdan s hčerko Nežo in sinom Jakobom, dvema ključnima razlogoma, da je septembra lani napovedal upokojitev.

"Zadelo me je, kakšnih pet, šest minut pred koncem, da je to zadnja tekma. V 20 letih nisem nikoli občutil česa takega. Vedno sem si rekel, da pride naslednje leto, zdaj pa je konec. Težko je doumeti, predelati, a hkrati sta ob meni razloga, zakaj bom tudi naslednje leto resnično užival. Zame je vse skupaj zelo grenko-sladko, nekaj ​​solz bo, ampak to je življenje, kajne? Za menoj je izjemnih 20 let," je 38-letnik dejal medijem čez lužo.

Na novinarski konferenci je ponovil septembrsko zavezo družini, s katero se bodo vrnili v Slovenijo. "Vsi veste, da smo športniki veliko odsotni, da zamujamo rojstne dneve, pa druge pomembne dogodke otrok in družine. Hvala bogu za novo tehnologijo ... A zdaj se bodo lahko zjutraj zbudili, prišli v sobo in me videli. To si zaslužijo. Enajst in devet let imata, do zdaj sta imela očeta "s polovičnim delovnim časom", zdaj sem tu za polni delovni čas."

Na zadnji NHL tekmi je na ledu preživel 18 minut in 30 sekund, po njej pa priznal, da se je bilo težko zbrati, in pohvalil navijače Kingsov: "Zahtevno je bilo. Biti tukaj 20 let – več kot polovico mojega življenja – je nekaj izjemnega. Za nas je to dom že 20 let, resnično cenim navijače. Vsa ta leta so stali tako ob meni osebno, kot ob ekipi. Resnično lahko rečem, da so verjetno ena najboljših navijaških baz v celotni ligi."

"Kopi je stara šola, izjemno plemenit človek" D. J. Smith ceni Kopitarjevo človeško plat, da je bil do vseh enak. Foto: Profimedia Kopitar se je po tekmi rokoval s trenerjem Kolorada Jaredom Bednarjem in njegovimi pomočniki, nato pa zadrsal proti klopi tekmeca, kjer je enako storil z vsemi preostalimi trenerji in vodji opreme. Gosposko, kot so ga bili vajeni skozi vso NHL kariero. "Že sama njegova prisotnost in način, kako ravna z ljudmi. Do ljudi v ozadju, ki jih nihče ne vidi, se obnaša popolnoma enako kot s svojimi soigralci. Upati moraš, da bodo fantje, ki so igrali z njim, in tisti, ki bodo nadaljevali zgodbo, to prevzeli in nadaljevali. Nihče ni večji od ekipe in Kopi je to kazal vsak dan. Vsi so bili enaki. Pozna imena otrok prav vsakega. To so stvari, ki danes niso običajne. Kopi je stara šola, izjemno plemenit človek. Upam, da je to prenesel na dovolj ljudi za novo ero. Upati moraš, da se jih bo to prijelo in da lahko začnejo graditi svojo lastno zapuščino," je z izbranimi besedami o Kopitarju dejal začasni trener Kingsov D. J. Smith.

Vodstvo Los Angeles Kings je Kopitarja na naboru izbralo leta 2005 kot številko 11., hitro je prepričal in postal nepogrešljivi center ekipe na obet straneh ledu. V 15 sezonah je odigral 75 tekem ali več, v 14. dosegel vsaj 20 golov, v treh več kot 30, 15-krat pa bil prvi strelec ekipe.

Upokojil se je kot vodilni igralec Kingsov vseh časov po številu odigranih tekem in sezon, podaj, točk, zmagovalnih golih. Med drugim je dvakrat prejel nagrado Selke Trophy za najboljšega obrambnega napadalca v ligi NHL, trikrat pa nagrado Lady Byng Trophy za gentlemansko igro. Dvakrat je osvojil Stanleyjev pokal, v prihodnosti pa ga čaka mesto v hramu slavnih.

"Želim, da si me zapomnijo kot dobrega soigralca. Pa tudi dvakratni prvak Stanleyjevega pokala se sliši dobro. Tudi to bom vzel," je na novinarski konferenci še dodal Kopitar.

