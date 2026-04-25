Sobota, 25. 4. 2026, 18.11
Liga NHL, prvi krog končnice, 25. april
Carolina in Philadelphia že v polfinale?
Moštvi Carolina Hurricanes in Philadelphia Flyers imata priložnost, da si že v noči na nedeljo po slovenskem času priborita konferenčni polfinale v ligi NHL. V prvem krogu končnice namreč v serijah z Ottawo in Pittsburghom vodita s 3:0 v zmagah. Medtem bo Minnesota poskušala na domačem ledu izenačiti seriji z Dallasom na 2:2.
Carolina v seriji konferenčnega četrtfinala na vzhodu proti Ottawa Senators vodi s 3:0 v zmagah in si lahko že ponoči s četrto zmago priigra napredovanje v drugi krog končnice. Hurricanes bodo poskušali delo dokončati v gosteh. Philadelphia Flyers pa lahko s Pitsburgh Penguins pometejo pred domačini navijači, četrta tekma serije, v kateri Letalci vodijo s 3:0 v zmagah, se bo namreč odvila v dvorani Xfinitiy Mobile.
Minnesota bo poskušala na domačem ledu izenačiti seriji z Dallasom. Wild so na prvi tekmi v Teksasu Stars presenetili z visoko zmago (6:1), naslednji dve tekmi pa sta pripadli Dallasu.
Anže Kopitar utegne svojo zadnjo tekmo v najmočnejši hokejski ligi na svetu odigrati v nedeljo ob 22.30 po slovenskem času, ko se bo s svojimi LA Kings še četrtič v prvem krogu končnice pomeril s Colorado Avalanche. Ti v seriji vodijo s 3.0 v zmagah, četrta tekma bo v dvorani Crypto.com.
Pari prvega kroga končnice
Zahod:
Colorado Avalanche (1) – Los Angeles Kings (8) /3:0/
Dallas Stars (2) – Minnesota Wild (3) /2:1/
Vegas Golden Knights (4) – Utah Mammoth (6) /1:2/
Edmonton Oilers (5) – Anaheim Ducks (7) /1:2/
Vzhod:
Carolina Hurricanes (1) – Ottawa Senators (6) /3:0/
Pittsburgh Penguins (7) – Philadelphia Flyers (8) /0:3/
Buffalo Sabres (2) – Boston Bruins (5) /2:1/
Tampa Bay Lightning (3) – Montreal Canadiens (4) /1:2/
/ / – izid v zmagah, igrajo na štiri po sistemu 2–2–1–1–1