Petek, 24. 4. 2026, 6.05

37 minut

Liga NHL, prvi krog končnice, 23. april

Anže Kopitar in Kralji v izgubljenem položaju

Anže Kopitar, Los Angeles Kings | Anžeta Kopitarja v njegovi karieri, ki se bo končala po tej sezoni, morda čaka le še ena tekma. | Foto Reuters

Los Angeles Kings so v uvodnem krogu končnice severnoameriške hokejske lige NHL izgubili domačo tekmo s Colorado Avalanche z 2:4 in v boju za polfinale zahodne konference zaostajajo že z 0:3 v zmagah.

Wyatt Johnston, Dallas Stars
Sportal Po maratonu v Minnesoti se smeji Dallasu, Philadelphia na pragu napredovanja

Za popoln preobrat kralji z odhajajočim kapetanom Anžetom Kopitarjem, ta za Los Angeles igra že 20. sezono, potrebujejo pravi mali čudež, da dobijo serijo na štiri zmage. V vsej zgodovini lige je doslej le štirim ekipam uspelo nadoknaditi takšen zaostanek. Naslednja tekma bo v nedeljo pozno zvečer (22.30) po slovenskem času prav tako v Los Angelesu.

Tekmo v mestu angelov so bolje odprli gostje iz Kolorada, ko je Gabriel Landeskog že v šesti minuti zadel za vodstvo. Trevor Moore je v 26. minuti izenačil, a še pred zadnjo menjavo strani je na nasprotni strani spet zabil Cale Makar.

Gostiteljem je šlo resno za nohte v 48. minuti, ko je Artturi Lehkonen ob igralcu manj na ledu povišal na 3:1, a je Adrian Kempe štiri minute in tri sekunde pred zadnjim piskom sirene vrnil upanje, ko je zadel ob številčni prednosti na ledu.

Colorado Avalanche so si priigrali zaključni plošček. Foto: Reuters

Lovljenje podaljška z menjavo šestega hokejista na ledeni ploskvi pa ni prineslo preobrata, saj je Brock Nelson 138 sekund pred koncem zadel prazno mrežo za 4:2 in pomembno zmago.

Na vzhodu so Carolina Hurricanes slavili tudi v Kanadi pri Ottawa Senators z 2:1 in so od napredovanja oddaljeni le še eno zmago. Buffalo Sabres pa so se veselili pri Boston Bruins s 3:1 in v seriji na štiri zmage povedli z 2:1.

Junaka tekme v Ottawi sta bila Logan Stankoven in Jackson Blake, ki sta zadela za goste, za Kanadčane je v 27. minut izenačil Drake Batherson, a so gostje iz Karoline potrebovali vsega minuto in 23 sekund za novo vodstvo, s katerim so le še korak od nadaljevanja.

Buffalo je tekmo odločil v drugi polovici. Vse do 31. minute, ko je zadel Bowen Byram, so vodili Bostončani, ki jih je v vodstvo povedel Tanner Jeannot. Le minuto pred izenačenjem je Viktor Arvidsson zapravil kazenski strel in priložnost za 2:0.

V zadnjem delu je bil odločilen zadetek Alexa Tucha v uvodu 45. minute. Menjavo vratarja s šestim igralcem na ledu pa je za končnih 3:1 84 sekund pred koncem izkoristil Noah Ostlund.

Liga NHL, končnica, 23. april:

Pari prvega kroga končnice:

Zahod:
Colorado Avalanche (1) – Los Angeles Kings (8) /3:0/
Dallas Stars (2) – Minnesota Wild (3) /2:1/
Edmonton Oilers (5) – Anaheim Ducks (7) /1:1/
Vegas Golden Knights (4) – Utah Mammoth (6) /1:1/

Vzhod:
Carolina Hurricanes (1) – Ottawa Senators (6) /3:0/
Pittsburgh Penguins (7) – Philadelphia Flyers (8) /0:3/
Tampa Bay Lightning (3) – Montreal Canadiens (4) /1:1/
Buffalo Sabres (2) – Boston Bruins (5) /2:1/

// – izid v zmagah, igrajo na štiri po sistemu 2–2–1–1–1

Nhl, piščanec
Sportal Bizarno dogajanje na NHL-tekmi v Kanadi
Los Angeles Kings
Sportal Kralji nesrečno klonili po podaljšku
Philadelphia Flyers : Pittsburgh Penguins
Sportal Philadelphia in Carolina povedli v zmagah z 2:0
