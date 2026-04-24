Ameriški politični analitik Miles Taylor, sicer nekdanji šef osebja v Uradu za domovinsko varnost ZDA v času prve administracije Donalda Trumpa, je prepričan, da ameriškega predsednika izredno mika sprožitev jedrske eksplozije, tudi če le v obliki preizkusa jedrskega orožja. Močno verjame, da bo Trump to storil oziroma ukazal še pred iztekom svojega mandata.

Ameriški predsednik Donald Trump je obseden z vprašanjem, zakaj Združene države Amerike ne uporabljajo jedrskega orožja, tudi če le za izvajanje jedrskih preizkusov, v kolumni za britanski The I Paper trdi ameriški strokovnjak s področja državne varnosti, politični analitik in komentator Miles Taylor, ki je med prvo Trumpovo administracijo delal na vodilnih položajih v Uradu za domovinsko varnost ZDA.

Devetintridesetletni Miles Taylor je bil med Trumpovim prvim mandatom nekaj časa šef osebja na Uradu za domovinsko varnost ZDA. Nato se je za krajši čas zaposlil pri tehnološkem velikanu Google, leta 2020 pa je na ameriških predsedniških volitvah podprl Trumpovega protikandidata Joeja Bidna. Pri Trumpu ni najbolje zapisan, saj je ameriškim medijem razkril več spornih potez, ki naj bi si jih Donald Trump privoščil med svojim prvim mandatom. Leta 2022 je izstopil iz ameriške republikanske stranke, katere član je bil sicer vse svoje odraslo življenje. Foto: Guliverimage

Trump je po besedah Taylorja že leta 2017 med svojim prvim predsedniškim mandatom spodbujal k širitvi ameriških jedrskih kapacitet in svojemu najožjemu krogu svetovalcev zaupal celo, da želi z jedrskim orožjem napasti Severno Korejo, zaradi česar naj bi v Uradu za domovinsko varnost ZDA potekali izredni sestanki, na katerih so premlevali tudi scenarije morebitnega poteka jedrskega napada na ZDA.

Predsednik ZDA je bil ob tem povsem nonšalanten do jedrskih groženj Severne Koreje, ki jih je po navedbah Taylorja sprožilo njegovo lastno vedenje. Ko je Severna Koreja novembra 2017 izvedla test rakete, ki bi lahko nosila jedrsko orožje, se je zdelo, da Trump glede tega nima prav nobene skrbi oziroma da sploh ne dojame teže in morebitnih posledic rožljanja z jedrskim orožjem.

Donald Trump in Kim Jong Un sta se leta 2017 nato srečala v zelo prijateljskem vzdušju. Foto: Guliverimage

Še več, trdi Miles Taylor – Donald Trump jedrskega orožja v nasprotju s svojimi predhodniki v Beli hiši ne vidi kot potencialne eksistencialne grožnje, ki bi moralo prav vse navdajati z grozo. Dejstvo je, da jedrsko orožje obstaja za odvračanje in ne za uporabo ter da že samo posedovanje jedrskega orožja zahteva izjemno zadržanost pri odločanju.

Simbol supermoči, ki jo lahko vihti nad drugimi

Jedrsko orožje je za Donalda Trumpa po navedbah Taylorja medtem veličasten in privlačen simbol supermoči, ki jo lahko vihti nad drugimi.

Takšen odnos ima lahko nevarne implikacije – še posebej zato, ker se v svetu trenutno kuha nevarna geopolitična juha, opozarja Taylor. Na Bližnjem vzhodu se je razplamtela vojna, v katero sta vpleteni vsaj dve jedrski velesili (čeprav tega niso nikoli potrdili, je splošno sprejeto dejstvo, da Izrael poseduje jedrsko orožje), še ena pa naj bi razvijala tehnologijo, ki bi ji omogočila pridobitev jedrskega orožja. Tu sta še jedrsko oboroženi Rusija in Kitajska – ena je zapletena v vojno z Ukrajino, druga pogleduje proti Tajvanu.

Največji arzenal jedrskega orožja na svetu ima Rusija, sledijo ji ZDA, Kitajska in Francija. Foto: AP / Guliverimage

Donald Trump je ob tem koncu oktobra 2025 ukazal, da naj Združene države Amerike nadaljujejo izvajanje preizkusov jedrskega orožja. Zadnjega so sicer izvedle pred več kot tremi desetletji, in sicer leta 1992. Ameriški zgled bi lahko k podobnemu ravnanju pritegnil tudi druge države, ki posedujejo jedrsko orožje.

"Uresničil bo svoje težnje"

Miles Taylor je zaradi vsega naštetega – predvsem pa zaradi Trumpove obsedenosti z jedrskim orožjem kot statusom moči in dejstva, da je prvi predsednik ZDA v jedrski dobi, ki si ne prizadeva, da jedrske bombe ne bi eksplodirale, temveč si želi videti "velik bum" – prepričan, da se bo to tudi zgodilo.

"Zelo verjamem, da bo te svoje težnje tudi uresničil še pred iztekom svojega mandata, pa čeprav bo šlo morda le za preizkus jedrskega orožja," je še zapisal v kolumni.