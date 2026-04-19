Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtor:
S. K.

Nedelja,
19. 4. 2026,
16.15

Osveženo pred

22 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

končnica Stanleyjev pokal Colorado Avalanche Anže Kopitar Anže Kopitar Los Angeles Kings liga NHL

Liga NHL, prvi krog končnice, 19. april

Anže Kopitar še zadnjič v karieri začenja lov na Stanleyjev pokal

Anže Kopitar | Anže Kopitar in Kralji pričakujejo vihar. | Foto Reuters

Prva tekma končnice v ligi NHL že nocoj po slovenskem času (21.00) čaka tudi Anžeta Kopitarja in njegove Los Angeles Kings. Na štiri zmage se bodo pomerili z najboljšo ekipo rednega dela lige Colorado Avalanche. Hrušičan se kot legenda kalifornijske hokejske franšize počasi poslavlja od lige NHL. Prva tekma konferenčnega četrtfinala med Kralji in Plazovi bo v Denverju.

V moštvu LA Kings si ne delajo utvar, da bo to tekma, kot vsaka druga. "Prav nič teh neumnosti, da moramo le igrati svojo igro in bo vse OK, si ne govorimo," je priznal trener Kraljev D. J. Smith. "Vsi razumejo, kaj se lahko zgodi proti takšni ekipi. Pričakujemo lahko obdobja, ko bodo prevladovali, moramo pa čas teh naletov kar se da omejiti, da se ne bi prenašal iz izmene v izmeno," je še pojasnil.

"Nekdo bo moral stopiti naprej, dobro odigrati in te nalete ustaviti," še meni glavni trener Kraljev in dodaja: "Bodimo pošteni, nekateri fantje bodo morali odigrati zunaj svojega območja udobja. Nekateri bodo morali morda preseči svoje sposobnosti. To je namreč potrebno, če želiš premagati ekipo, ki je osvojila predsedniški pokal."

Eden teh, ki se pripravlja, da bo v najzahtevnejših trenutkih, ko bo Colorado močno pritisnil na obrambo LA-ja, stopil v ospredje in poskušal umiriti dogajanje, je kanadski veteranski branilec Drew Doughty. "Prišli bodo trenutki, ko se bomo počutili, kot da so nam stopili na grlo in nas popolnoma dominirajo. Če bomo lahko prebrodili to nevihto, se prilagodili in pozabili na to, kar se je pravkar zgodilo, mislim, da bo vse v redu," razmišlja prekaljeni branilec, ki je s Kopitarjem dvignil Stanleyjev pokal v letih 2012 in 2014.

V noči na ponedeljek bodo odigrane še tri tekme prvega kroga končnice, na zahodu bosta četrtfinalno serijo odprli moštvi Vegas Golden Knights in Utah Mammoth, na vzhodu pa Tampa Bay Lightning in Montreal Canadiens ter Buffalo Sabres in Boston Bruins.

Liga NHL, 19. april

Pari prvega kroga končnice:

Zahod:
Colorado Avalanche (1) – Los Angeles Kings (8) /0:0/
Dallas Stars (2) - Minnesota Wild (3) /0:1/
Edmonton Oilers (5) – Anaheim Ducks (7) /0:0/
Vegas Golden Knights (4) – Utah Mammoth (6) /0:0/

Vzhod:
Carolina Hurricanes (1) - Ottawa Senators (6) /1:0/
Pittsburgh Penguins (7) - Philadelphia Flyers (8) /0:1/
Tampa Bay Lightning (3) – Montreal Canadiens (4) /0:0/
Buffalo Sabres (2) – Boston Bruins (5) /0:0/

// - izid v zmagah, igrajo na štiri

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
