Svetovno prvenstvo v nogometu prehaja v izločilne boje. Po novem formatu z 48 reprezentancami se bo prvič igral še dodaten krog – šestnajstina finala. Nekateri pari so že znani: Brazilija bo igrala proti Japonski, ZDA proti Bosni in Hercegovini, Nizozemci proti Maroku, Argentina, Nemčija in ostali pa še čakajo na razplet preostalih skupin. Skupinski del se bo namreč končal v noči na nedeljo, medtem ko bodo prve tekme izločilnih bojev igrale že v ponedeljek.

Bosna in Hercegovina, ki je skupinski del končala na tretjem mestu po veliki zmagi nad Katarjem s 3:1, je že dobila tekmeca v prvem krogu izločilnih bojev. V četrtek, 2. julija, ob 2. uri po slovenskem času jo čaka obračun z ZDA, eno od treh gostiteljic prvenstva.

Za BiH je že sama uvrstitev v izločilni del velika zgodba, zdaj pa jo čaka še tekma, ki bo imela posebno težo. Na drugi strani bodo Američani, ki so si prvo mesto v skupini D zagotovili že pred zadnjo tekmo, nato pa v zadnjem krogu skupinskega dela izgubili proti Turčiji z 2:3. Poraz jim uvrstitve ni pokvaril, je pa pred odločilnim delom prvenstva odprl nekaj vprašanj.

Spored šestnajstine finala (članek se nadaljuje spodaj) Nedelja, 28. junij 21.00 Los Angeles: Južna Afrika – Kanada Ponedeljek, 29. junij 19.00 Houston: Brazilija – Japonska

22.30 Boston: Nemčija – tretjeuvrščena reprezentanca iz skupin A/C/D/F Torek, 30. junij 3.00 Monterrey: Nizozemska – Maroko

19.00 Dallas: Slonokoščena obala – drugouvrščena reprezentanca skupine I

23.00 New York/New Jersey: zmagovalec skupine I – tretjeuvrščena reprezentanca iz skupin D/F/G/H Sreda, 1. julij 3.00 Ciudad de Mexico: Mehika – tretjeuvrščena reprezentanca iz skupin C/E/H

18.00 Atlanta: zmagovalec skupine L – tretjeuvrščena reprezentanca iz skupin E/I/J/K

22.00 Seattle: zmagovalec skupine G – tretjeuvrščena reprezentanca iz skupin A/H/I/J Četrtek, 2. julij 2.00 San Francisco/Santa Clara: ZDA – Bosna in Hercegovina

21.00 Los Angeles: zmagovalec skupine H – drugouvrščena reprezentanca skupine J Petek, 3. julij 1.00 Toronto: drugouvrščena reprezentanca skupine K – drugouvrščena reprezentanca skupine L

5.00 Vancouver: Švica – tretjeuvrščena reprezentanca iz skupin E/F/G/I/J

20.00 Dallas: Avstralija – drugouvrščena reprezentanca skupine G Sobota, 4. julij 0.00 Miami: Argentina – drugouvrščena reprezentanca skupine H

3.30 Kansas City: zmagovalec skupine K – tretjeuvrščena reprezentanca iz skupin D/E/I/J/L

Napeto med Nizozemsko in Marokom, prvi bodo na delu Južna Afrika in Kanada

Izločilni del prvenstva se bo začel v nedeljo, 28. junija, ob 21. uri po slovenskem času v Los Angelesu, kjer se bosta pomerili Južna Afrika in Kanada.

Nizozemce čaka težak obračun v prvem krogu izločilnih bojev. Nasproti bo stala zasedba Maroka. Foto: Reuters

Južna Afrika je v skupini A osvojila drugo mesto za Mehiko, Kanada pa je v skupini B končala za Švico. Gre za par, ki nima zvezdniškega leska, a bo imel posebno vrednost. Zmagovalec bo postal prva reprezentanca, ki si bo na tem prvenstvu priigrala mesto v osmini finala.

Zanimiv bo zlasti obračun Nizozemske in Maroka, ki bo v noči na torek, 30. junija, ob 3. uri po slovenskem času v Monterreyu. Nizozemska je osvojila skupino F, Maroko, ki je pred štirimi leti osvojil četrto mesto na svetu, je bil drugi v skupini C za Brazilijo.

Brazilci proti žilavim Japoncem

Med bolj zvenečimi že znanimi pari je obračun Brazilije in Japonske. Brazilci so osvojili prvo mesto v skupini C, kjer so imeli enako število točk kot Maročani, a boljšo razliko v zadetkih. V prvem krogu izločilnih bojev jih v Houstonu čaka Japonska, druga reprezentanca skupine F.

Vinicius Junior se je razigral na zadnji tekmi skupinskega dela. Foto: Reuters

Obračuni Brazilije venomer pritegnejo dodatno pozornost ljubiteljev nogometa, a ji bo na drugi strani stala Japonska, ki že vrsto let velja za neugodnega in žilavega nasprotnika. Dvoboj bosta reprezentanci odigrali 29. junija ob 19. uri po slovenskem času.

Argentina in Nemčija še čakata tekmeca

Svojega tekmeca še ne pozna Argentina, ki je že potrjena kot zmagovalka skupine J. Branilci naslova bodo v šestnajstini finala igrali proti drugouvrščeni reprezentanci skupine H. Dvoboj Argentine bo na sporedu v soboto, 4. julija, ob polnoči po slovenskem času v Miamiju.

Podobno velja za Nemčijo, ki je osvojila skupino E. Čeprav je v zadnjem krogu skupinskega dela izgubila proti Ekvadorju z 1:2, si je že pred tem zagotovila prvo mesto. V šestnajstini finala jo čaka ena od tretjeuvrščenih reprezentanc iz skupin A, C, D ali F.