Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sportal

Sreda,
15. 4. 2026,
22.04

8 ur, 15 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
Los Angeles Kings hokej NHL liga NHL

Sreda, 15. 4. 2026, 22.04

8 ur, 15 minut

Liga NHL, 15. april

Še zadnja dneva bojev, ki bodo določili pare končnice

Avtor:
Sportal

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Lian Bichsel, Dallas Stars | Dallas Starsi bodo za konec rednega dela palice prekrižali z Buffalo Sabresi. | Foto Reuters

Dallas Starsi bodo za konec rednega dela palice prekrižali z Buffalo Sabresi.

V ligi NHL sta na sporedu zadnja dneva rednega dela sezone, ki bosta dala vse odgovore o tem, kdo se bo s kom meril v konferenčnem četrtfinalu. V tem bo v svoji zadnji sezoni kariere zaigral tudi Anže Kopitar z Los Angeles Kingsi, ki ga zadnja tekma rednega dela čaka v četrtek v Calgaryju. Kralji še lahko pridobijo kakšno mesto. Sreda sicer prinaša šest obračunov, med drugim se bosta pomerili druga ekipa zahoda Dallas Stars in vzhoda Buffalo Sabres.

Konferenčni četrtfinale na štiri zmage se bo začel 18. aprila.

Kdo je v končnici?

Zahod: Colorado Avalanche, Dallas Stars, Minnesota Wild, Vegas Golden Knights, Edmonton Oilers, Utah Mammoth, Anaheim Ducks, Los Angeles Kings

Vzhod: Carolina Hurricanes, Buffalo Sabres, Tampa Bay Lightning, Montreal Canadiens, Boston Bruins, Pittsburgh Penguins, Ottawa Senators, Philadelphia Flyers

Liga NHL, 15. april

Lestvice

Los Angeles Kings hokej NHL liga NHL
Do 24 obrokov brez obresti

Modri Fon aprila

Paketi NEO

