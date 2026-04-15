Sreda, 15. 4. 2026, 22.04
8 ur, 15 minut
Liga NHL, 15. april
Še zadnja dneva bojev, ki bodo določili pare končnice
V ligi NHL sta na sporedu zadnja dneva rednega dela sezone, ki bosta dala vse odgovore o tem, kdo se bo s kom meril v konferenčnem četrtfinalu. V tem bo v svoji zadnji sezoni kariere zaigral tudi Anže Kopitar z Los Angeles Kingsi, ki ga zadnja tekma rednega dela čaka v četrtek v Calgaryju. Kralji še lahko pridobijo kakšno mesto. Sreda sicer prinaša šest obračunov, med drugim se bosta pomerili druga ekipa zahoda Dallas Stars in vzhoda Buffalo Sabres.
Konferenčni četrtfinale na štiri zmage se bo začel 18. aprila.
Kdo je v končnici?
Zahod: Colorado Avalanche, Dallas Stars, Minnesota Wild, Vegas Golden Knights, Edmonton Oilers, Utah Mammoth, Anaheim Ducks, Los Angeles Kings
Vzhod: Carolina Hurricanes, Buffalo Sabres, Tampa Bay Lightning, Montreal Canadiens, Boston Bruins, Pittsburgh Penguins, Ottawa Senators, Philadelphia Flyers