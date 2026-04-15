Še zadnja dneva bojev, ki bodo določili pare končnice

V ligi NHL sta na sporedu zadnja dneva rednega dela sezone, ki bosta dala vse odgovore o tem, kdo se bo s kom meril v konferenčnem četrtfinalu. V tem bo v svoji zadnji sezoni kariere zaigral tudi Anže Kopitar z Los Angeles Kingsi, ki ga zadnja tekma rednega dela čaka v četrtek v Calgaryju. Kralji še lahko pridobijo kakšno mesto. Sreda sicer prinaša šest obračunov, med drugim se bosta pomerili druga ekipa zahoda Dallas Stars in vzhoda Buffalo Sabres.