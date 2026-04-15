Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Ž. L.

Sreda,
15. 4. 2026,
10.42

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
Liverpool PSG Atletico Madrid Barcelona Arsenal Sporting Lizbona Real Madrid Bayern München UEFA liga prvakov UEFA liga prvakov

Sreda, 15. 4. 2026, 10.42

8 minut

Liga prvakov, četrtfinale (povratni tekmi – sreda)

Alvaro Arbeloa proti Bayernu rešuje svojo službo

Avtor:
Ž. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Bayern München : Real Madrid, Vinicius Junior | V Münchnu se obeta nova evropska nogometna poslastica. | Foto Guliverimage

V Münchnu se obeta nova evropska nogometna poslastica.

Foto: Guliverimage

Branilcu naslova PSG-ju in Atletico Madridu se bosta nocoj v ligi prvakov pridružila še druga dva polfinalista. Na obeh obračunih bodo domačini branili zadetek prednosti s prve tekme. Real Madrid bo poskušal ustaviti Bayernov stroj, lizbonski Sporting pa še vedno upa na presenečenje proti Arsenalu.

Torkovi povratni tekmi četrtfinala lige prvakov nista prinesli preobratov. PSG in Atletico Madrid sta dokončala delo, ki sta ga načela že na prvih tekmah. Parižani so bili proti Liverpoolu zelo suvereni, na Anfieldu je z dvema zadetkoma blestel dobitnik zlate žoge Ousmane Dembele, branilci naslova pa so se napredovanja veselili s skupnim rezultatom 4:0.

Precej bolj tesno je bilo na derbiju španskih velikanov, Barcelona je v Madridu hitro v celoti izničila prednost, ki si jo je na prvi tekmi priigral Atletico, a nato popustila, prejela zadetek in na koncu kljub zmagi ostala brez napredovanja. Današnji nogometni večer bi utegnil postreči s še več drame.

Na obeh tekmah bodo gostitelji namreč v obračun vstopili z minimalno prednostjo. Arsenal si jo je proti Sportingu priigral šele v izdihljajih prve tekme v Lizboni, ko je v polno meril Kai Havertz, ob neprepričljivosti Londončanov, ki so pod vse večjim pritiskom tudi v angleškem prvenstvu, pa Portugalci razumljivo ostajajo optimistični tudi pred povratno tekmo.

Arsenal se je med vikendom v angleškem prvenstvu opekel proti Bournemouthu.

Bavarcem sprostitev, Madridčanom nov spodrsljaj

Vse prej kot prepričljivi so v zadnjem obdobju tudi nogometaši Real Madrida, ki so si minuli petek v državnem prvenstvu privoščili nov spodrsljaj in zdaj za velikimi rivali iz Barcelone na prvenstveni lestvici zaostajajo že za velikanskih devet točk. Liga prvakov bi tako utegnila za galaktike predstavljati edino pot do lovorike v letošnji sezoni.

Toda tudi na tej poti stoji zelo visoka ovira. Trenutno morda celo najvišja v Evropi. Bayern München igra v zastrašujoči formi, kar je dokazal tudi na prvi tekmi v španski prestolnici. Čeprav je Vincent Kompany med vikendom v udarni enajsterici opravil kar sedem sprememb, so njegovi varovanci mrežo St. Paulija napolnili s petimi zadetki. S tem so podrli več kot pol stoletja star rekord, ko gre za dosežene zadetke v eni sezoni bundeslige. Ta je prej znašal 101 doseženi zadetek, trenutno pa je Bayern pri številki 105. Do konca sezone bo odigral še pet prvenstvenih tekem!

Po drugi strani so tudi Madridčani na prvi tekmi še enkrat več potrdili, da jih v ligi prvakov nikoli ne gre odpisati; Kylian Mbappe je prepolovil zaostanek za Bavarci in poskrbel, da kraljevi klub na Allianz Areno prihaja trdno odločen, da dokonča preobrat in si priigra polfinalni spektakel s PSG-jem. Izpad bi bržčas pomenil sezono brez lovorike, španski mediji pa so si bolj ali manj enotni, da to utegne pomeniti tudi predčasen odhod Alvara Arbeloe s trenerske klopi Reala.

Liga prvakov, četrtfinale (povratne tekme):

Torek, 14. april

Sreda, 15. april

Para polfinala lige prvakov:

PSG – Real Madrid/Bayern München

Atletico Madrid – Sporting/Arsenal

Lestvica (ligaški del):

Najboljši strelci:

14 – Mbappe (Real)
11 – Kane (Bayern)
10 – Gordon (Newcastle)
9 – Alvarez (Atletico)
8 – Haaland (Man City), Kvaratskhelia (PSG)
7 – Osimhen (Galatasaray)
6 – Barnes (Newcastle), Fermin (Barcelona), Hauge (Bodo/Glimt), Martinelli (Arsenal), Vitinha (PSG), Sørloth (Atletico)

...

Clement Turpin, Atletico : Barcelona
Liverpool PSG Atletico Madrid Barcelona Arsenal Sporting Lizbona Real Madrid Bayern München UEFA liga prvakov UEFA liga prvakov
Do 24 obrokov brez obresti

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.