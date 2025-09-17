Po razburljivem torku je navdušil tudi sredin spored uvodnega kroga ligaškega dela lige prvakov. Edini slovenski predstavnik v elitnem tekmovanju Jan Oblak je na Anfieldu nastopil 500. v dresu Atletica. Liverpool je ekspresno povedel z 2:0, a so gostje iz Madrida na krilih Marcosa Llorenteja v 80. minuti izenačili na 2:2. Dišalo je po tem, da bo Oblak jubilej začinil z dragoceno točko, a je nato rdečim zmago v sodnikovem podaljšku zagotovil Virgil van Dijk. Prvak PSG je nadigral Atalanto (4:0), Bayern je bil boljši od Chelseaja (3:1), Inter pa je v gosteh ugnal Ajax (2:0). V Pireju in Pragi ni bilo zmagovalca.

Liga prvakov, ligaški del (1. krog):

Sreda, 17. september:

Liverpool in Atletico sta na razprodanem Anfieldu poskrbela za poslastico večera. Začelo se je imenitno za gostitelje, ki so že po šestih minutah vodili z 2:0. Pri obeh zadetkih je sodeloval Mohamed Salah. Najprej je v 4. minuti izvedel prosti strel z 18 metrov, žoga pa je pred vrati zadela njegovega soigralca Andyja Robertsona, v bližini je bil tudi Pablo Barrios, spremenila smer in končala v Oblakovi mreži.

Mohamed Salah je bil udeležen pri obeh zadetkih Liverpoola v uvodnih šestih minutah. Najprej je v 4. minuti izvedel prosti strel, po katerem se je žoga od soigralca Andrewa Robertsona, pa tudi od zveznega igralca Atletica Pabla Barriosa, odbila v mrežo. Salah je nato premagal še Oblaka v 6. minuti, ko je po podaji Ryana Gravenbercha prodrl po desni strani in z natančnim diagonalnim strelom matiral Slovenca. Foto: Reuters

Nato se je Egipčan vpisal med strelce še sam. Liverpool si je ekspresno zagotovil ogromno prednost, prevladoval tudi v nadaljevanju in zapravil še nekaj priložnosti, proti koncu prvega polčasa pa so začeli bolje zoperstavljati tekmecu tudi nogometaši Atletica. Marcos Llorente je tako v zaključku prvega polčasa znižal na 1:2. Upanje gostov na pozitivni rezultat je oživelo.

Marcel Llorente, ki je dvakrat zatresel mrežo Atletica že leta 2020 ob nepozabni zmagi 3:2, je v zaključku prvega polčasa vrnil upanje gostom iz Madrida, saj je znižal na 1:2. Foto: Reuters

Po 57 minutah je ob aplavzu domačega občinstva igro zapustil Alexander Isak, najdražja okrepitev v zgodovini premier league, nato pa je bil Salah blizu novemu golu, a je iz stoodstotne priložnosti v 65. minuti zatresel vratnico. Atletico se ni predal, v 80. minuti pa je po strelu z roba kazenskega prostora s pomočjo sreče, saj je žoga na poti do gola zadela še Alexisa Mac Allisterja, znova zatresel mrežo Llorente. To je bil že njegov četrti zadetek na Anfieldu na dveh tekmah (2020 in 2025), veselje gostov iz španske prestolnice je bilo ogromno.

Rezultat se do konca rednega dela ni spreminjal, v drugi minuti sodnikovega podaljška pa so domači navijači ponoreli od sreče. Atletico je kljub junaškemu preobratu ostal brez vsega, saj je pritisk gostiteljev v 92. minuti kronal Virgil van Dijk.

Virgil van Dijk je z "nebeškim" skokom v 92. minuti popeljal Liverpool do zmage, s katerim je polepšal dan trenerju Arneju Slotu, ki praznuje 47. rojstni dan. Foto: Reuters

Bil je najvišji v skoku in premagal Oblaka z natančnim in neubranljivim strelom. Kmalu za tem je živce izgubil trener Atletica Diego Simeone in zaradi protestov pri sodnikih prejel rdeči karton. Liverpool bi lahko še povišal prednost, a je Hugo Etikite z neposredne bližine zapravil imenitno priložnost, na drugi strani pa je imel Norvežan Alexander Sorloth v zadnjih sekundah na glavi izenačenje, a je bil njegov strel prešibak, da bi resneje ogrozil Alissona Beckerja.

Najboljši strelci: 2 – Kane (Bayern), Llorente (Atletico), Mbappe (Real), Mbodji (Slavia), Thuram (Inter), Vlahović (Juventus)

…

Oblak na prestolu Za Jana Oblaka, edinega slovenskega udeleženca lige prvakov v tej sezoni, je bilo to prav posebno srečanje, saj je vknjižil jubilejni 500. nastop za Atletico. V zgodovini španskega velikana je to pred njim uspelo le dvema, kapetanu Kokeju (po novem 688) in Adelardu (553). 500 partidos defendiendo la portería del Atleti.

Te queremos, Jan. 🐐 pic.twitter.com/kPzgo71yT5 — Atlético de Madrid (@Atleti) September 17, 2025 Klub mu je posvetil častitljivo grafiko. Škofjeločan je tudi vknjižil 95. nastop v ligi prvakov, tako da kot prvi Slovenec hiti proti veličastni stotici.

Parižani začeli novo sezono imenitno

PSG prvič v zgodovini brani evropsko krono. V novo sezono je vstopil na Parku princev z gladko zmago proti Atalanti (4:0). Parižani, ki so pogrešali dva poškodovana zvezdniška napadalca (Desire Doue in Ousmane Dembele), so hitro povedli. Že v tretji minuti je zadel v polno kapetan Marquinhos, Gruzijec Hviča Kvarachelia, ki pozna odlično Atalanto še iz časov, ko je nastopal v serie A, pa je v 39. minuti podvojil prednost s strelom z roba kazenskega prostora.

Kapetan PSG Marquinhos je mrežo Atalante zatresel že v 3. minuti. Tako so branilci naslova mojstrsko vstopili v novo sezono. Foto: Reuters

Atalanta, ki jo v tej sezoni vodi Hrvat Ivan Jurić, je bila nemočna tudi v nadaljevanju. Gostitelji bi lahko še pred koncem polčasa povečali prednost, a je vratar Marco Carnesecchi ubranil enajstmetrovko Bradleyju Barcolaju. Do konca srečanja je PSG vendarle še dvakrat zatresel mrežo gostov. V 51. minuti se je med strelce po Barcolajevi podaji vpisal Portugalec Nuno Mendes, njegov rojak Goncalo Ramos pa je v 91. minuti postavil piko na i imenitni zmagi s 4:0.

Inter osvojil Amsterdam

Za ponovitev evropskega finala sta v sredo poskrbela tudi Ajax in Inter. Za evropsko lovoriko sta se pomerila leta 1972. Takrat je bil to še finale pokala državnih prvakov, Ajax pa je v Rotterdamu ugnal črno-modre z 2:0.

Marcus Thuram je na začetku drugega polčasa z drugim zadetkom podvojil prednost Interja v Amsterdamu. To je bil tudi končni rezultat. Foto: Reuters

Trenerja obeh ekip, John Heitinga (Ajax) in Cristian Chivu (Inter) sta bila včasih soigralca pri velikanu iz Amsterdama (od 2001 do 2003), tokrat pa je bil po srečanju veliko boljše volje Romun. Gostje so zmagali z 2:0. Oba zadetka je dosegel Francoz Marcus Thuram. Prvega tik pred koncem, drugega pa na začetku drugega polčasa.

Nemški prvak premagal svetovnega

Bayern München se je v ponovitvi finala lige prvakov iz leta 2012, takrat so Londončani po preobratu in izvajanju 11-metrovk postali prvič evropski prvaki, maščeval Chelseaju in zmagal s 3:1. Nemški prvak je tako ugnal svetovnega prvaka. V središču pozornosti se je znova znašel dvakratni strelec Harry Kane, Otočan na delu na Bavarskem. Kluba sta pozno poleti sklenila dogovor glede Nicolasa Jacksona. Senegalec se je pridružil Bavarcem, na začetku evropske sezone pa je na kratko zaigral proti nekdanjim soigralcem. V igro je vstopil v 90. minuti namesto prvega junaka Kana.

Bayern je po prvem polčasu proti Chelseaju vodil z 2:1. V polno je z bele točke zadel za gostitelje tudi Harry Kane. Anglež je v nadaljevanju povišal prednost nemških prvakov na 3:1. Foto: Reuters

Bavarci so prišli do prve prednosti, ko je Trevoh Chalobah v 20. minuti dosegel avtogol, v 27. pa je Harry Kane zadel z bele točke. Toda Chelsea je v 29. minuti izpeljal lep protinapad, ki ga je začel in končal Cole Palmer s strelom pod prečko. Bayern je nadaljeval z boljšo igro, Londončane je nekajkrat reševal vratar Robert Sanchez, v 63. minuti pa je tudi slednji spet klonil po natančnem strelu Kana. Dva zadetka je na drugi strani sicer dosegel tudi Palmer, a drugi ni obveljal zaradi prepovedanega položaja.

V Pireju in Pragi brez zmagovalca

Današnji spored se je začel ob 18.45 v Pireju in Pragi, obe tekmi pa sta se končali brez zmagovalca. Olympiakos je gostil Pafos, ciprski klub, ki je izločil Elšnikovo Crveno zvezdo, s privrženci katerih so "pobrateni" navijači grškega prvaka. Pafos je debitant v ligi prvakov, kjer sta izmed predstavnikov Cipra nastopila še Apoel (štirikrat) in Anorthosis (enkrat). Čeprav je od 26. minute nastopal z igralcem manj, saj je Bruno prejel rdeči karton, je na vročem gostovanju ostal neporažen (0:0).

Mladi Senegalec Youssoupha Mbodji je z dvema zadetkoma popeljal Slavio do vodstva z 2:0, a tudi to češkemu prvaku ni pomagalo do zmage. Foto: Reuters

Na Češkem sta se brez zmagovalca razšla Slavia in Bodo/Glimt (2:2). Gostitelji so po zaslugi dvakratnega strelca, 21-letnega nogometaša iz Senegala Youssouphe Mbodjija vodili že z 2:0, a se gostje iz Skandinavije niso predali. Že pri zaostanku z 0:1 so zapravili najstrožjo kazen, nato pa v 78. in 90. le zatresli mrežo gostiteljev in se po maratonskem sodnikovem podaljšku, ki je trajal kar 11 minut, veselili zgodovinske prve točke.

Norveška je na udeleženca lige prvakov čakala vse od sezone 2007/08. Včasih je bil v tem tekmovanju skoraj redni udeleženec Rosenborg (11-krat), enkrat pa je nastopil tudi Molde. Bodo/Glimt, za katerega je še v prejšnji sezoni nastopal občasni slovenski reprezentant Nino Žugelj, je spomladi navduševal v evropski ligi, saj je izpadel šele v polfinalu.

De Bruyne se vrača na Etihad, rekord Kairata

Kevin de Bruyne je odlično začel sezono na Apeninskem polotoku. Foto: Reuters V četrtek bo odigranih še zadnjih šest tekem uvodnega kroga lige prvakov. Derbija bosta na Otoku. Newcastle bo gostil Barcelono, pri kateri je vprašljiv nastop Lamineja Yamala, Manchester City pa bo z vročim Erlingom Haalandom gostil Napoli, pri katerem blesti nekdanji "meščan" Kevin de Bruyne. Motivacije ob vrnitvi v Manchester ne bo manjkalo tudi posojenemu rdečemu vragu na delu v Italiji Rasmusu Hojlundu.

V Lizboni bo v četrtek padel rekord lige prvakov, saj je Kairat iz Kazahstana do Lizbone prepotoval več kot 6.900 kilometrov. To je največja razdalja v zgodovini tekmovanja. Lahko evropski krvnik Olimpije po prvakih Slovenije, Finske, Slovaške in Škotske preseneti v Evropi še prvaka Portugalske Sporting?

Liga prvakov, ligaški del (1. krog):

Torek, 16. september:

Sreda, 17. september:

Četrtek, 18. september:

Lestvica: