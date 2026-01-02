Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Š. L.

Petek,
2. 1. 2026,
19.50

15 minut

ciklokros Wout Van Aert Mathieu Van der Poel

Petek, 2. 1. 2026, 19.50

Ciklokros, dirka Exact Cross Mol

Nore razmere: van Aert po padcu v bolečinah, zmaga van der Poelu

Š. L.

Mathieu van der Poel, Wout van Aert | Wout van Aert je zaradi padca odstopil. | Foto Reuters

Wout van Aert je zaradi padca odstopil.

Foto: Reuters

Svetovni prvak Mathieu van der Poel (Alpecin–Premier Tech) se je kljub močnemu sneženju, izredno zahtevnim razmeram, mrazu in zgodnjemu padcu s solo vožnjo prebil do svoje osme zmage v sezoni na dirki Exact Cross Mol, potem ko mu je bil najbližje Wout van Aert (Visma–Lease a Bike), ki pa je dirko zaradi grdeca padca končal predčasno.

Van der Poel je v dirki na devet krogov zgodaj pobegnil, vendar je njegov padec v četrtem krogu omogočil van Aertu, da ga je ujel, tako da sta dva kroga vozila skupaj. V spolzkih, zasneženih razmerah pa je Van Aert na asfaltiranem odseku proge nato padel, ko je vozil tik za van der Poelom, kmalu zatem pa je zaradi krvavečega kolena odstopil.

Isto koleno si je poškodoval na Dirki po Španiji leta 2024, a je vodja ekipe Visma-Lease a Bike Jan Boven za Het Nieuwsblad pojasnil, da mu največje težave zdaj povzroča poškodba gležnja. "Ni mogel končati dirke in ima hude bolečine v gležnju. Preden lahko potegnemo zaključke bodo potrebne nadaljnje preiskave," je dejal Boven. "Na kolenu ima le manjše odrgnine, a to je vse. Težava je gleženj, ki mu je grdo otekel."

Mathieu van der Poel se je na koncu veselil zmage. | Foto: Reuters Mathieu van der Poel se je na koncu veselil zmage. Foto: Reuters

Drugo mesto je v snežnih in izjemno zahtevnih razmerah na koncu osvojil Toon Aerts (Charles Liégeois-Deschacht), Felipe Orts (Ridley Racing Team) pa je bil tretji, precej za Van der Poelom.

