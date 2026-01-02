Konec upanja za Slovence: Zgodilo se je, kar smo napovedali

Manj kot 24 ur po objavi našega zadnjega članka o piramidni shemi Nuvonex, v katerem smo posvarili, da denar pretežno slovenskih članov visi na nitki , so akterji v ozadju onemogočili delovanje aplikacije, ki je bila edini način za dostop do njihovih vloženih sredstev. To pomeni, da je zgodbe o Nuvonexu skoraj zagotovo nepreklicno konec.

Aplikacija na domenah nuvonex.org in nuvonex.top, prek katere so lahko člani piramidne sheme nakazovali denar in si do zamrznitve izplačevali dobičke, danes ni več dostopna. Ob poskusu obiska spletne strani se pokaže koda napake 522, ki signalizira, da je bil poskus vzpostavitve povezave s strežnikom, na kateri je gostovala spletna stran, neuspešen.

Aplikacija Nuvonex se je sesula. Foto: Posnetek zaslona

Kdo je bil organizator piramidne sheme Nuvonex, v kateri so glede na podatke o obiskanosti njenih spletišč sodelovali predvsem Slovenci, ni znano. Sledi sicer vodijo v Azijo, saj smo na Nuvonexovih spletnih straneh v preteklosti odkrili kitajski jezik, administrator Nuvonexove strani na Facebooku pa se nahaja v Kambodži, državi, ki je znana kot eden od epicentrov spletnih prevar.

S stranjo Nuvonexa na Facebooku, ki pod objavami ne dovoljuje komentarjev, upravlja nekdo v Kambodži. Foto: Posnetek zaslona

Podatka o tem, koliko oseb je bilo oškodovanih v piramidni shemi Nuvonex, ni, po naših informacijah pa je imela v Sloveniji več tisoč članov. Številni med njimi so v Nuvonexu poskusili srečo po tem, ko so se opekli v drugih piramidnih shemah, kot je bil Conti.

Izplačila so se zaustavila; obljubili so jim ves denar, če ga prej nakažejo še čisto malo

Vplačila v Nuvonex, ki je vlagatelje k včlanitvi prepričeval z obljubami o noro visokih donosih na začetni vložek, so se v drugi polovici decembra glede na začetek javljanj članov piramidne sheme o težavah z izplačili začela zaustavljati. Akterji v ozadju Nuvonexa so takrat začeli s pripravami na še zadnji poskus, da bi iz žrtev izvabili še nekaj denarja, in jim obljubili, da si bodo sredstva lahko izplačali, če nakažejo še sto dolarjev oziroma 85 evrov v kriptovaluti USDT.