V veliki policijski akciji Alice razkrit tudi slovenski osumljenec

V mednarodni policijski operaciji Alice, ki je potekala med 9. in 19. marcem v 23 državah, so identificirali 440 oseb, ki so plačale za dostop do posnetkov spolnih zlorab otrok. Do vsebin sicer niso nikoli dostopale, saj so bile žrtve obsežne spletne prevare.

Preiskava se je začela leta 2021 v Nemčiji in razkrila mrežo več kot 373 tisoč lažnih spletnih strani na temnem spletu, poroča Delo. Te je po ugotovitvah preiskovalcev ustvaril en sam osumljenec, 35-letni državljan Kitajske, za katerim je razpisan mednarodni nalog za aretacijo.

Uporabniki so za domnevni dostop do nezakonitih vsebin ali kriminalnih storitev plačevali od 17 do 200 evrov, a v zameno niso prejeli ničesar. Osumljenec naj bi si s prevaro pridobil okoli 350 tisoč evrov.

Ker so morali uporabniki ob plačilu pustiti elektronski naslov, je policiji uspelo identificirati več sto osumljencev, med njimi tudi enega slovenskega državljana. "Slovenska kriminalistična policija je s sodelovanjem v operaciji Alice identificirala enega slovenskega državljana, ki je osumljen kaznivega dejanja prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva," je za Delo potrdil Drago Menegalija z Generalne policijske uprave. Policija sicer ne razkriva, ali preiskujejo še kakšnega Slovenca.

Preiskave še potekajo, zasežene elektronske naprave pa bodo uporabljene kot dokazno gradivo.