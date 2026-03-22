Nič jim ni sveto: zlorabili so celo smrt smučarke Nataše Bokal

Več bralcev nas je opozorilo, da se po družbenih omrežjih širi spletna povezava do članka, ki kopira podobo našega medija, nedavno smrt slovenske smučarske legende Nataše Bokal pa zlorablja za novačenje potencialnih vlagateljev na tako rekoč neznano investicijsko platformo, ki naj bi ponujala plemenitenje naložb z uporabo umetne inteligence.

Lažen članek Siol.net o domnevnem velikem premoženju pokojne slovenske smučarke Nataše Bokal, ki je umrla 31. januarja letos, je objavljen na spletni strani climzen.info, ki je bila glede na podatke WHOIS registrirana šele 6. februarja letos, podatki o njenem lastništvu pa so skriti.

Lažen članek z grafično podobo Siol.net in izmišljeno zgodbo o premoženju Nataše Bokal, ki poskuša potencialne žrtve privabiti k vlaganju na investicijski platformi, ki je ne pozna tako rekoč nihče. Foto: Posnetek zaslona

Objava bralca prepričuje, da je nekdanja slovenska smučarka z vlaganjem svojega denarja na investicijski platformi Arbinio zaslužila milijone evrov in da lahko velike dobičke s pridružitvijo platformi ustvarijo tudi sami.

Na dnu objave je obrazec za pridružitev platformi, ki sledi že večkrat videnemu receptu – od uporabnika zahtevajo osebne podatke in telefonsko številko, nato pa ga pokliče domnevni naložbeni svetovalec in ga prepriča, naj vplača najmanj 200 evrov.

Dokaz, da so goljufi s podobnimi taktikami aktivni tudi v drugih državah: na to grafiko so prilepili fotografijo Nataše Bokal, pozabili pa so spremeniti izvirno ime domnevnega bogataša oziroma bogatašinje, ki v tem primeru ostaja Shiego Nagashima. Foto: Posnetek zaslona

Vsako naložbo v platforme, ki se širijo prek lažnih člankov, imejte za izgubljeno

Glede na dosedanje izkušnje s takimi ponudbami za hiter zaslužek je že jasno, da se ima vsako naložbo v platformo, za katero izvemo na tako manipulativen način, za izgubljeno.

Kdor bo želel izplačati dobičke, bo namreč skoraj zagotovo ugotovil, da to ni mogoče, prejel pa bo tudi več klicev domnevnih naložbenih svetovalcev s pozivi, naj na platformo naloži še več denarja. Z dodatnimi pologi bodo zelo verjetno pogojevali tudi izplačilo glavnice.

Če na dnu spletne strani, ki obljublja velike in zagotovljene zaslužke z vlaganjem na platformi za trgovanje s kriptovalutami ali za trgovanje z umetno inteligenco, naletite na tak obrazec za oddajo osebnih podatkov, ste lahko tako rekoč stoodstotno prepričani, da imate opravka z internetnimi prevaranti. Foto: Posnetek zaslona

Investicijska platforma Arbinio, ki jo promovira lažen članek Siol.net, je sicer tako rekoč povsem neznana. Glede na analitično spletno stran SimiliarWeb je promet na spletni strani Arbinio, ki je bila ustvarjena šele konec julija lani, nezaznaven oziroma skoraj neobstoječ. Nikjer tudi ni navedeno, katero podjetje naj bi upravljalo platformo ali kdo je v ozadju platforme oziroma njene spletne strani.