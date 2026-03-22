Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. T.

Nedelja,
22. 3. 2026,
15.09

Osveženo pred

3 ure, 10 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Yellow 5,70

Natisni članek

Natisni članek
kriptovalute fake news Nataša Bokal goljufija prevara

Nedelja, 22. 3. 2026, 15.09

3 ure, 10 minut

Nič jim ni sveto: zlorabili so celo smrt smučarke Nataše Bokal

Avtor:
M. T.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Yellow 5,70
Nataša Bokal | Nataša Bokal je po dolgotrajnem boju s hudo boleznijo umrla 31. januarja 2026, internetni goljufi pa njeno ime zdaj zlorabljajo za iskanje potencialnih žrtev. | Foto Grega Valančič

Nataša Bokal je po dolgotrajnem boju s hudo boleznijo umrla 31. januarja 2026, internetni goljufi pa njeno ime zdaj zlorabljajo za iskanje potencialnih žrtev.

Foto: Grega Valančič

Več bralcev nas je opozorilo, da se po družbenih omrežjih širi spletna povezava do članka, ki kopira podobo našega medija, nedavno smrt slovenske smučarske legende Nataše Bokal pa zlorablja za novačenje potencialnih vlagateljev na tako rekoč neznano investicijsko platformo, ki naj bi ponujala plemenitenje naložb z uporabo umetne inteligence.

Lažen članek Siol.net o domnevnem velikem premoženju pokojne slovenske smučarke Nataše Bokal, ki je umrla 31. januarja letos, je objavljen na spletni strani climzen.info, ki je bila glede na podatke WHOIS registrirana šele 6. februarja letos, podatki o njenem lastništvu pa so skriti.

Lažen članek z grafično podobo Siol.net in izmišljeno zgodbo o premoženju Nataše Bokal, ki poskuša potencialne žrtve privabiti k vlaganju na investicijski platformi, ki je ne pozna tako rekoč nihče. Foto: Posnetek zaslona

Objava bralca prepričuje, da je nekdanja slovenska smučarka z vlaganjem svojega denarja na investicijski platformi Arbinio zaslužila milijone evrov in da lahko velike dobičke s pridružitvijo platformi ustvarijo tudi sami.

Na dnu objave je obrazec za pridružitev platformi, ki sledi že večkrat videnemu receptu – od uporabnika zahtevajo osebne podatke in telefonsko številko, nato pa ga pokliče domnevni naložbeni svetovalec in ga prepriča, naj vplača najmanj 200 evrov.

Dokaz, da so goljufi s podobnimi taktikami aktivni tudi v drugih državah: na to grafiko so prilepili fotografijo Nataše Bokal, pozabili pa so spremeniti izvirno ime domnevnega bogataša oziroma bogatašinje, ki v tem primeru ostaja Shiego Nagashima. Foto: Posnetek zaslona

Vsako naložbo v platforme, ki se širijo prek lažnih člankov, imejte za izgubljeno

Glede na dosedanje izkušnje s takimi ponudbami za hiter zaslužek je že jasno, da se ima vsako naložbo v platformo, za katero izvemo na tako manipulativen način, za izgubljeno.

Kdor bo želel izplačati dobičke, bo namreč skoraj zagotovo ugotovil, da to ni mogoče, prejel pa bo tudi več klicev domnevnih naložbenih svetovalcev s pozivi, naj na platformo naloži še več denarja. Z dodatnimi pologi bodo zelo verjetno pogojevali tudi izplačilo glavnice. 

Če na dnu spletne strani, ki obljublja velike in zagotovljene zaslužke z vlaganjem na platformi za trgovanje s kriptovalutami ali za trgovanje z umetno inteligenco, naletite na tak obrazec za oddajo osebnih podatkov, ste lahko tako rekoč stoodstotno prepričani, da imate opravka z internetnimi prevaranti. Foto: Posnetek zaslona

Investicijska platforma Arbinio, ki jo promovira lažen članek Siol.net, je sicer tako rekoč povsem neznana. Glede na analitično spletno stran SimiliarWeb je promet na spletni strani Arbinio, ki je bila ustvarjena šele konec julija lani, nezaznaven oziroma skoraj neobstoječ. Nikjer tudi ni navedeno, katero podjetje naj bi upravljalo platformo ali kdo je v ozadju platforme oziroma njene spletne strani. 

kriptovalute fake news Nataša Bokal goljufija prevara
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
