Nočna mora na Jadranu: Rezerviral dopust in izgubil 2.900 evrov

Uporabnik foruma Reddit z vzdevkom ChuckleCheese je nastanitev v luksuzni vili v Črni gori – natančneje v kraju Đurići, ki leži v ustju Boke Kotorske, zagotovo najbolj slikovitega dela jadranske obale Črne gore – rezerviral prek spletne platforme Booking.com.

Obvestilo o rezervaciji namestitve na Jadranu, ki ga je prejel uporabnik Reddita. Foto: Posnetek zaslona

Nato je z njim stopil v stik domnevni lastnik nepremičnine in mu pojasnil, da rezervacija ni bila potrjena. Svetoval mu je, naj jo raje opravi prek turistične platforme Vrbo, in mu poslal povezavo do iste vile v Črni gori. Rezervacija prek platforme Vrbo bo zagotovo delovala, je zagotovil.

Leta 1995 ustanovljena spletna stran Vrbo, ki jo je pred desetimi leti za več kot tri milijarde evrov kupila ameriška družba Expedia Group, eno največjih podjetij s področja turizma na svetu – med drugim je tudi lastnik portalov Trivago, Hotels.com in mnogih drugih – omogoča oddajanje lastniških nepremičnin dopustnikom.

Izgubil je skoraj tri tisoč evrov

Končni znesek nastanitve, 2.900 evrov, kar je bilo po mnenju uporabnika Reddita zelo ugodno za tako razkošno vilo v Črni gori, so morali v celoti plačati vnaprej, in sicer prek bančnega nakazila. "To je bilo malce sumljivo, a Vrbo je vendarle zaupanja vredna stran, zato smo verjeli, da smo vseeno varni," je zapisal na Redditu.

Na platformi Booking.com so lani opozorili, da beležijo astronomski porast števila goljufij, povezanih z lažnimi ponudniki prenočišč in rezervacijami počitnic. Foto: Shutterstock

Šele kasneje so ugotovili, da jim je domnevni lastnik nepremičnine v resnici poslal povezavo do vile v Črni gori, ki je vodila do lažne spletne strani Vrbo.com, ki pa je bila resnični podobna do zadnje podrobnosti, je pojasnil. Ker ni prevedel naslova spletne strani (URL), pa ni mogel ugotoviti, da v resnici ne vodi na pravo platformo Vrbo.

Po opravljenem plačilu neobstoječe nastanitve je domnevni lastnik nepremičnine prekinil vso komunikacijo.

Značilnosti prevare pri iskanju ali rezervaciji namestitve

Uporabnik Reddita je s tem postal žrtev ene od najpogostejših prevar oziroma kombinacije prevar pri rezervaciji nastanitev oziroma dopustov, katerih najbolj značilni znaki so:

– Sporočilo, da je z rezervacijo nekaj narobe, in poskus preusmeritve iskalca namestitve na drugo spletno stran oziroma k drugi metodi komunikacije, denimo prek aplikacij za sporočanje WhatsApp, Viber ali Telegram. Goljufi se pri tem pogosto lažno predstavljajo za uradno podporo platforme za rezervacijo počitnic ali pa kot lastniki nepremičnine, ki jo želimo najeti.

– Grožnje z odpovedjo rezervacije, če uporabnik ne potrdi številke kreditne kartice, kar lahko vodi tudi do kraje podatkov o plačilni kartici in s tem finančnega oškodovanja uporabnika.

Za osebo, ki nima izkušenj s spletnimi prevarami, sploh pa ne s prevarami, pri katerih je zlorabljena katera od spletnih platform za rezervacijo dopustov, kot je denimo zelo priljubljena Booking.com, je lahko obveščanje o domnevnih napakah ali nepravilnostih videti izredno legitimno in bo tudi ukrepal brez sumov, da bi ga lahko nekdo opeharil. Foto: Matic Tomšič

– Zahteva, da se celoten znesek nastanitve poravna vnaprej prek bančnega nakazila. Večina spletnih platform za rezervacijo počitnic plačilo sicer sprejme le prek kreditne kartice ali pa ga opravimo neposredno pri ponudniku namestitve, ko smo že na lokaciji.

– Izredno ugodne ponudbe namestitev, katerih nizke cene ali pa storitve, ki jih dobimo za zahtevani znesek, močno izstopajo iz povprečja oziroma od drugih podobnih ponudb na isti lokaciji.

Če menite, da vas ob rezervaciji dopusta nekdo želi naplahtati, bo najbolje, da se s telefonskim klicem obrnete neposredno na hotel oziroma na ponudnika nastanitve, a ne prek telefonske številke, ki je navedena na platformi Booking.com, Airbnb, Vrbo ali kateri drugi, temveč jo poskusite najti na spletni strani hotela ali na kateri drugi platformi. Če so goljufi vdrli v uporabniške račune ponudnikov namestitev, kar se je v preteklosti že dogajalo, ali pa so vas preusmerili na lažne spletne strani turističnih platform, lahko namreč spremenijo tudi podatke za stik, kar pomeni, da bo ob klicu v resnici zazvonil telefon goljufa in ne telefon na recepciji hotela.

Sumite, da vam nekdo prodaja mačka v žaklju? Uporabite iskanje s fotografijami.

Če bi uporabnik Reddita, ki so ga naplahtali in mu prodajali namestitev v Črni gori, natančno preveril fotografije vile in se s prstom sprehodil po digitalnem zemljevidu, bi lahko hitro ugotovil, da vile, ki jo je domnevno rezerviral, na tej lokaciji sploh ni.

Goljufi so namreč ustvarili lažno ponudbo in uporabili fotografije vile, ki sicer stoji v Črni gori, a ne v kraju Đurići, temveč v 30 kilometrov oddaljenem Svetem Stefanu, ki leži južno od Budve. Hiša se trenutno tudi prodaja za štiri milijone evrov.

Oglas za nepremičnino, ki so jo goljufi oglaševali kot zelo poceni počitniško vilo. Foto: Posnetek zaslona

Če naletite na ponudbo, ki se zdi preveč ugodna, da bi lahko bila resnična, poskusite fotografijo hotela, apartmaja ali počitniške hiše preveriti z iskanjem po fotografijah, denimo z desnim miškinim klikom na fotografijo v brskalniku Google Chrome in uporabo orodja Lens. Če se fotografija pojavi v drugih kontekstih ali v drugih ponudbah namestitev z drugačnim imenom in drugačnimi podatki za stik, gre zelo verjetno za poskus prevare.

Z orodjem, kot je Googlov Zemljevid, lahko medtem preverite tudi domnevni naslov nastanitve. Če tam na videz ni ničesar, kar bi bilo podobno nastanitvi na fotografijah – pomagate si lahko s satelitskimi slikami, uličnim pogledom (Street View) ali v določenih primerih tudi 3D-zemljevidom –, gre skoraj zagotovo za lažno ponudbo.