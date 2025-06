Nenevaden prizor na hrvaški obali: ko iz morja pridejo divji prašiči

V zadnjem času so v hrvaški Istri vse pogosteje opaženi divji prašiči, ki so se približali naseljem in mestom. Nekateri so jih celo videli plavati v morju. Njihovo pojavljanje v bližini urbanih naselij naj bi bila posledica njihovega iskanja hrane in izgube strahu pred ljudmi.

Na enem od nedavnih posnetkov so ujeli divje prašiče, kako plavajo v morju ob hrvaški obali. Posnetek je nastal v kampu Indije v bližini Pule.

Takšni prizori opozarjajo na njihovo vse večjo prisotnost v bližini obalnih območij in potrebo po previdnosti.

Divji prašiči so sicer prostoživeče živali, ki so razširjene po večjem delu Evrope, Azije in Severne Afrike. So zelo prilagodljive in inteligentne živali, ki živijo v gozdovih, grmičevju, močvirjih in tudi v bližini človekovih naselij. So vsejedi: prehranjujejo se z rastlinami, koreninami, sadeži, žuželkami, majhnimi živalmi in tudi odpadki, ki jih najdejo blizu naselij. Aktivni so predvsem zvečer in ponoči.

Znani so po tem, da lahko povzročijo škodo na poljih in vrtovih, ker iščejo hrano. V zadnjih letih se zaradi širjenja njihovega življenjskega prostora in iskanja hrane divji prašiči vse pogosteje pojavljajo v bližini naselij. Pomembno je, da se jih ne hrani in da smo pri srečanju z njimi previdni.