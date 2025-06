Hrvat o pritožbah Slovencev na ceno kepice sladoleda: "Živim v Medulinu. To je laž."

Potem ko so v Slovenskih novicah pisali o izkušnji bralca, ki je, kot je dejal, v Medulinu za štiri kepice sladoleda plačal 21 evrov, so na hrvaškem portalu 24sata bralce vprašali, kaj si oni mislijo o cenah na Hrvaškem. V anketi, ki so jo izvedli na portalu, je 90 odstotkov vseh anketiranih odgovorilo, da nikoli ne bi plačali toliko, eden pa je v komentarju zapisal: "Živim v Medulinu in lahko rečem le, da je to laž, najdražji sladoled ima ena franšiza v višini 3,70 evra. Vsak drugi lokal v Medulinu ima kepico za dva evra."

Slovenec je za Slovenske novice povedal, da je v Medulinu za štiri kepice sladoleda, dve zase in po eno za vsakega od svojih dveh otrok, moral plačati kar 21 evrov, kar je okoli pet evrov za kepico.

90 odstotkov anketirancev ne bi plačalo petih evrov za kepico sladoleda

Tudi številni Hrvati so se v anketi, ki so jo naredili na portalu, strinjali, da je vse drago. Od 4.400 anketirancev jih je 90 odstotkov odgovorilo, da nikoli ne bi plačali toliko za kepico sladoleda, trije odstotki vprašanih, kar je približno sto anketirancev, so se strinjali s tem, da je sezona in da je običajno, da se v tem obdobju plača nekoliko več kot običajno, štirje odstotki anketirancev pa so odgovorili, da je vse odvisno od lokacije in kakovosti sladoleda. Preostali so odgovorili, da jim je vseeno.

Nekateri bralci so svoje mnenje delili v komentarjih. "Inflacija je maja znašala 3,5 odstotka, cene v restavracijah in hotelih so se najbolj zvišale. Pred nakupom povprašajte za ceno, in če vam je preveč, pojdite drugam. Cene bodo naraščale, obvezno povprašajte po računu," svetuje eden od bralcev 24sata.

"Dovolj je tega," je na kratko zapisal drugi.

"Živim v Medulinu. To je laž"

Tretji je dodal: "Živim v Medulinu in lahko rečem le, da je to laž, najdražji sladoled ima ena franšiza v višini 3,70 evra. Vsak drugi lokal v Medulinu ima kepico za dva evra."

"Težava so tudi cene v restavracijah. V Umagu ne najdete več pice za manj kot 12, 13 evrov, pred korono pa je bila od 50 do 60 kun. Na naših družinskih kmetijah si včasih dobil trihodni obrok za 20 evrov, zdaj stane vsaj 40 evrov," je eden od umaških najemodajalcev povedal za Večernji list.

"Vsi pravijo, da so za vse krivi gostinci in najemodajalci, nihče pa ne govori o zvišanju cen prostorov in drugih stroških. Hkrati pa država hoče svoje, dobavitelji svoje, delavci svoje," je nekdo stopil v bran gostincem.