Oven

Na splošno znate dvigniti samozavest drugim ljudem in dobri ste pri zaznavanju njihovih misli in občutkov. A danes bo ta talent zelo okrepljen zaradi povečane intuicije. Zato boste še posebej navdušeni in optimistični. Delovno in domače življenje bosta dobra. Fizično boste zdravi, živahni in duhovno boste močni.

Bik

Komunikacija z bližnjimi prijatelji in romantičnim partnerjem bo še posebej dobra, saj boste bolj v stiku z ljudmi, ki so vam blizu. Otroci bodo lahko bili tudi vir vaše zabave. Vaša kreativnost in inspiracija bosta močni, zato bo to idealen dan za zagon novega projekta. Vaše navdušenje in optimizem vas bosta pognala do novih dosežkov.

Dvojčka

Nedavni uspeh vas bo vodil do novih idej, kar bo na splošno izboljšalo vaše stanje. Danes boste še posebej odločni in samozavestni glede vaše prihodnosti. Vaši načrti se bodo dobro iztekli. Začutili boste tesnejšo povezanost z družino, saj bo nivo vaše intuicije visok, zato boste lahko zaznavali misli in občutke drugih. Vaša kariera je na dobri poti, prav tako razmerja.

Rak

Običajno poskušate videti stvari na logičnem in intelektualnem nivoju, a danes vas bo moč vaše intuicije presenetila. Vaša komunikacija bo bolj subtilna kot besede. Danes boste najverjetneje zelo optimistični, navdušeni in zelo navdihnjeni glede na vse okoliščine. Nadaljujte po vaši poti.

Lev

Samske bodo pretresla globoka čustva. Marsikdaj ste pod njihovimi vplivi gojili zelo resna pričakovanja, sedaj pa bodo postala izraz tako neizživetih strasti, kot tudi hrepenenja po večni ljubezni. Vezani pa ne boste pustili, da bi vas karkoli zmotilo. Prepuščali se boste vznemirljivim avanturam, ne glede na srčne posledice, na katere ne boste niti pomislili.

Devica

Na ljubezenskem področju vezanih se bo danes zaiskrilo. Kljub globokim čustvom, ki jih gojite do svojega partnerja, boste začutili močno željo po divji avanturi. Samski pa boste v očeh nasprotnega spola prižigali iskre, ki bodo lahko zanetile pravi požar. Končno boste tudi vi zapluli s tokom.

Tehtnica

Čutili boste, da je danes pravi dan, ko lahko pričnete na novo. Razrešili ste težave, ki vam niso dopuščali mirnega spanca, zato boste čutili, da se vam je odvalil kamen od srca. Na delovnem mestu boste danes pokazali, iz kakšnega testa ste v resnici. Znašli se boste pred novim izzivom, ki se ga boste lotili nemudoma in zato boste nadvse uspešni.

Škorpijon

Pri delu boste tudi danes povsem žareli. V današnjem dnevu ne boste pokazali slabe volje in utrujenosti. Polni energije se boste lotevali delovnih nalog, zato boste navduševali sodelavce. Prav tako boste izjemno radovedni. Hlastali boste za novim znanjem in novimi spoznanji. Pred vami je pester večer v zelo dobri družbi.

Strelec

Ne zavedate se, da je igranje z ognjem res lahko zelo nevarno. Ne vtikajte svojega nosu tja, kamor ne sodi, saj utegnete utrpeti neljube posledice. Raje se držite zase in opravljajte svoje dolžnosti, nikar pa ne pojdite preko svojih pristojnosti. Čez dan vas bo bolela glava, tako da si zvečer privoščite sproščujočo kopel z eteričnimi olji.

Kozorog

Čaka vas nepričakovan preboj v vaši karieri. Bilo bo vznemirljivo in opogumljajoče – obenem pa tudi malce strašno! Ne boste želeli spustiti te priložnosti. Vaša sreča bo zbujala zavist pri nekaterih sodelavcih, a nikar ne pustite, da bi vas to zmedlo in odvrnilo od zadanih ciljev. Enostavno naredite svoje.

Vodnar

Danes boste čutili veliko delovnega elana. Ponovno se boste vrnili na ustaljene tirnice, saj ste bili prejšnji teden še povsem zmedeni. Naj vam delo predstavlja nov izziv. Uspešno se boste spopadli z nalogami, ki vam jih bodo naložili nadrejeni. Tudi uspeh bo kmalu viden, zato ne skrbite. Energijo boste prav gotovo vlagali v pravo smer.

Ribi

Vezani boste zelo zaposleni s svojimi lastnimi aktivnostmi, kar vam bo partner lahko zameril. Danes boste lahko nadoknadili zamujene trenutke, zato izkoristite dan in se partnerju maksimalno posvetite. Samski pa boste ugotovili, da ste se v neko razmerje zapletli bolj, kot ste se nameravali. Danes boste reševali napake.