Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Siol.net

Torek,
30. 12. 2025,
18.44

Osveženo pred

8 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
nebesna znamenja astrološke zanimivosti astrološke zanimivosti astrologija horoskop vodnar horoskop strelec horoskop dvojčka horoskop horoskop

Torek, 30. 12. 2025, 18.44

8 minut

Tem znakom horoskopa je zima najtežje obdobje v letu

Avtor:
Siol.net

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
zima, sneg | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Medtem ko nekateri uživajo v zimskih radostih, pa obstajajo tudi ljudje, ki jim zima ne prinaša miru in veselja, temveč v tem času občutijo težo, žalost in nemir.

Dvojčka

Dvojčki so znamenje gibanja, komunikacije, druženja in neprestane stimulacije. Pozimi, ko se vsi umaknejo na toplo, dan pa je mimo, kot bi mignil, dvojčki pogosto občutijo praznino in nemir. Pogrešajo ritem, ljudi, pogovore in ideje, ki krožijo okoli njih. Pogosto se jim zazdi, da so izgubili življenjski tempo, in to jih čustveno utruja.

Strelec

Strelci imajo radi širjave, naravo in adrenalin, zima z vsemi svojimi omejitvami in zaprtimi prostori pa je zanje kot kletka. Čeprav so naravno veseli ljudje, jim pozimi to navdušenje upade. Niso ustvarjeni za rutino, hladni temačni dnevi pa jih utrudijo bolj, kot so pripravljeni priznati. Postanejo nerazpoloženi in zmanjka jim motivacije.

Vodnar

Vodnarji so psihično močno znamenje, toda zima v njih vzbudi čustveno distanciranje, ki lahko gre predaleč. Občutek izolacije, ki ga prinese hladni del leta, jih pogosto odvede v notranje preizpraševanje in osamljenost. Zavlečejo se vase, a ne vedno zato, ker bi si to želeli – včasih preprosto ne vedo, kako se soočiti s težo, ki jo občutijo.

Preverite svoj današnji horoskop.

par, zveza, zima
Trendi Ledeni kralji in kraljice: ti znaki horoskopa le stežka pokažejo čustva
pisarna, služba, prepir
Trendi Vojna v pisarni: ti znaki horoskopa ne bi smeli delati skupaj
hipohondrija
Trendi Najhujši hipohondri so rojeni v teh znamenjih
nebesna znamenja astrološke zanimivosti astrološke zanimivosti astrologija horoskop vodnar horoskop strelec horoskop dvojčka horoskop horoskop
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.