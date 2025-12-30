Tem znakom horoskopa je zima najtežje obdobje v letu

Medtem ko nekateri uživajo v zimskih radostih, pa obstajajo tudi ljudje, ki jim zima ne prinaša miru in veselja, temveč v tem času občutijo težo, žalost in nemir.

Dvojčka

Dvojčki so znamenje gibanja, komunikacije, druženja in neprestane stimulacije. Pozimi, ko se vsi umaknejo na toplo, dan pa je mimo, kot bi mignil, dvojčki pogosto občutijo praznino in nemir. Pogrešajo ritem, ljudi, pogovore in ideje, ki krožijo okoli njih. Pogosto se jim zazdi, da so izgubili življenjski tempo, in to jih čustveno utruja.

Strelec

Strelci imajo radi širjave, naravo in adrenalin, zima z vsemi svojimi omejitvami in zaprtimi prostori pa je zanje kot kletka. Čeprav so naravno veseli ljudje, jim pozimi to navdušenje upade. Niso ustvarjeni za rutino, hladni temačni dnevi pa jih utrudijo bolj, kot so pripravljeni priznati. Postanejo nerazpoloženi in zmanjka jim motivacije.

Vodnar

Vodnarji so psihično močno znamenje, toda zima v njih vzbudi čustveno distanciranje, ki lahko gre predaleč. Občutek izolacije, ki ga prinese hladni del leta, jih pogosto odvede v notranje preizpraševanje in osamljenost. Zavlečejo se vase, a ne vedno zato, ker bi si to želeli – včasih preprosto ne vedo, kako se soočiti s težo, ki jo občutijo.