Avtor:
N. V.

Petek,
27. 3. 2026,
10.09

Kitajska psi viralno Hišni ljubljenčki

Ganljiva zgodba o psih, ki so pobegnili pred zakolom, se je izkazala za lažno

viralni psi | Foto zajem zaslona

Foto: zajem zaslona

V zadnjih dneh je družbena omrežja obsedel posnetek skupine psov, ki naj bi bili namenjeni prodaji za meso, a so pobegnili in se skupaj odpravili domov. Ljudje so ob tem jokali od ganjenosti in množično delili posnetek, zdaj pa se je izkazalo, da je zgodba precej drugačna.

Posnetek psov vseh velikosti, barv in oblik, ki kot prijateljska druščina hodijo ob cesti, je zbral na milijone ogledov in ganil svet – kdo pa se ne bi raznežil ob zgodbi o kosmatincih, ki so pobegnili iz ujetništva, kjer so jih hoteli zaklati za meso?

Spletni uporabniki so jih primerjali z Disneyjevimi junaki, z umetno inteligenco ustvarjali filmčke o njih ter napletali zgodbe, kako so spet srečni doma v objemu svojih lastnikov.

Resnica je romantična na nekoliko drugačen način

Nato pa se je izkazalo, da je zgodba o ubežnikih neresnična. Posnetek sedmih psov je sicer avtentičen in je res nastal ob avtocesti v kitajski provinci Džilin, a po trditvah kitajskih državnih medijev, ki jih povzema CNN, niso pobegnili iz klavnice, ampak so se družili iz drugega romantičnega razloga: nemški ovčar je v resnici psica, ki se je gonila, preostali psi pa so bili njeni snubci.

Vsi psi so iz vasi blizu avtoceste, kjer so jih posneli, je zatrdil kitajski državni medij City Evening News, ki je tudi izsledil njihove lastnike. Ti so pojasnili, da psov nimajo privezanih in da ti v času gonitve psic vedno izginejo za dan ali dva ter se potem vrnejo. Nemško ovčarko so menda zdaj vendarle privezali in do konca gonitve ne bo mogla na potep.

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.