Najhujši hipohondri so rojeni v teh znamenjih

Povsem normalno je, da nas včasih zaskrbi naše zdravstveno stanje, a nekateri ljudje v vsaki malenkosti prepoznajo znak morebitne resne bolezni in si zamišljajo najhujše možne scenarije. Po mnenju astrologov se takšni ljudje praviloma rodijo v enem od teh treh znakov horoskopa.

Ribi

Ribe so izjemno občutljive na vse vrste telesnih signalov. Ob vsaki utrujenosti, vrtoglavici ali kratkem nelagodju začnejo razmišljati, da se za tem skriva nekaj veliko bolj resnega. Pogosto raziskujejo vse možne vzroke simptomov, ki jih čutijo, in se s tem le še dodatno prestrašijo. Same sebe prepričajo, da je težava hujša, kot je v resnici, in zaženejo dramo zaradi nepomembnih malenkosti.

Devica

Device so že po naravi analitične in se pretirano ukvarjajo s podrobnostmi, v kar je vključeno tudi njihovo telo. Če začutijo kakršnokoli spremembo, se nemudoma lotijo analize simptomov, ocenijo potencialne diagnoze in svoje stanje primerjajo z nečim, kar so nedavno prebrale. Ker hočejo imeti občutek nadzora, slabo prenašajo negotovost, praviloma pa si zamislijo tudi najhujši možen scenarij.

Rak

Raki so znani po čustvenih reakcijah in če začutijo, da nekaj ni v redu, v trenutku postanejo zaskrbljeni - ne le zase, ampak tudi za vse okoli sebe. Občutek nelagodja se pri njih pogosto spremeni v močan strah, s katerim nezavedno hranijo svoje misli. Ker imajo radi varnost in stabilnost, se v njih ob vsaki najmanjši spremembi vsakodnevnega ritma sproži strah pred morebitno boleznijo.