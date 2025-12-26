Vikend za vsak okus: od prazničnih koncertov do večerov, ki vas bodo napolnili s smehom

Praznični dnevi ob koncu leta so kot nalašč za druženje, kulturo in malo čarovnije. Po vsej Sloveniji se obetajo dogodki za vse generacije, od pravljičnih do glasbenih in takšnih, ki poskrbijo za iskren smeh. Pripravili smo izbor najbolj zanimivih prireditev tega vikenda, še več idej pa vas čaka na zavihku Siol Dogodki .

Uprizoritev živih jaslic v Prekmurju

Foto: Ana Kovač

Pri cerkvi Svetega Jurija v Prekmurju bo zaživela ena najlepših prazničnih tradicij, uprizoritev živih jaslic. Dogodek s sodelovanjem domačinov ponuja pristno in doživeto predstavo božične zgodbe v čudovitem ambientu. Če vreme ne bo naklonjeno, bo uprizoritev prestavljena na soboto, 28. decembra, ob 16.30. Topel dogodek za vse generacije.

Zbor harmonikarjev v Ljubljani

Foto: Mediaspeed

Na dan samostojnosti in enotnosti se bo središče Ljubljane napolnilo z zvoki harmonik. Harmonikarji iz vse Slovenije bodo skupaj poskrbeli za pravo praznično vzdušje in dokazali, da je slovenska pesem še kako živa. Dogodek vsako leto privabi številne mimoidoče in ustvarja občutek skupnosti. Idealna priložnost za kratek mestni izlet.

Silvestrovanje za otroke z obiskom dedka Mraza

Foto: Matej Leskovšek

Najmlajše čaka pravo praznično razvajanje s pesmijo, plesom in ustvarjalnimi delavnicami. Otroci se bodo zabavali v družbi Damjane Golavšek, Tinkare Fortune, Vile Eksene in superjunakov, vrhunec pa bo obisk dedka Mraza. Poskrbljeno bo tudi za poslikave obraza in praznične frizure. Dogodek, ki bo otrokom zagotovo ostal v lepem spominu.

Cirkuška predstava Svetlobna poezija in obisk dedka Mraza

Pravljična svetlobna cirkuška predstava gledalce popelje med temo in svetlobo, kjer vilini z žongliranjem in gibom ustvarjajo čarobne podobe. Gre za vizualno očarljiv spektakel, primeren za otroke od tretjega leta dalje. Po predstavi bo sledil še obisk dedka Mraza, ki bo razveselil najmlajše. Popolna izbira za družinski izlet.

Novoletni gala koncert opernih arij

Foto: Shutterstock

Cankarjev dom bo znova v znamenju prestiža in vrhunskega petja. Ob spremljavi Simfoničnega orkestra SNG Maribor bosta nastopila baritonist Leon Kim in sopranistka Nina Dominko pod taktirko Simona Krečiča. Na sporedu bodo brezčasne arije in dueti Mozarta, Verdija in drugih mojstrov. Elegantno glasbeno doživetje za praznični zaključek leta.

Predstava Budale

Komedija Budale brez zadržkov in z veliko humorja odpira temo človeške neumnosti. V hitrem tempu, s številnimi menjavami kostumov in duhovitimi prizori, nastopa ekipa znanih slovenskih igralcev. Predstava ponuja smeh, samoironijo in presenetljivo veliko resnice. Idealna izbira za večer, ko si želite sprostitve in dobre volje.

Koncert skupine Kvatropirci

Foto: Žan Zajc, Innea studio

Priljubljeni Kvatropirci se v času decembrskih praznikov vračajo v dvorano OŠ Vojnik pri Celju, kjer obljubljajo večer poln topline in čustev. Skupaj z gostom presenečenja bodo tudi tokrat navdušili z nežnimi melodijami in iskrenimi besedili, ki se še posebej lepo podajo prazničnemu času. Njihovi koncerti so znani po neposrednem stiku z občinstvom in pristnem vzdušju. Če si želite umirjenega, a doživetega glasbenega večera, je to prava izbira.

Koncert Mance Špik

Foto: Mediaspeed

Alpska vasica v Kranjski Gori bo v sklopu prireditev Čarobna Kranjska Gora gostila eno najbolj priljubljenih slovenskih pevk, Manco Špik. Njene nalezljive melodije, pozitivna energija in iskrena besedila vedno znova navdušujejo vse generacije. Koncert bo brezplačen, praznično vzdušje pa bo dodatno obogatilo dejstvo, da se bo dogodek snemal in fotografiral. Čaka vas večer dobre volje in glasbe, ki pogreje tudi v zimskem večeru.