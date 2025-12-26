Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
T. K. C.

Petek,
26. 12. 2025,
4.00

Osveženo pred

7 ur

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
december prazniki prazniki Dogodki Kam za vikend? Kam za vikend?

Petek, 26. 12. 2025, 4.00

7 ur

Kam za vikend?

Vikend za vsak okus: od prazničnih koncertov do večerov, ki vas bodo napolnili s smehom

Avtor:
T. K. C.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Manca Špik | Foto Mediaspeed

Foto: Mediaspeed

Praznični dnevi ob koncu leta so kot nalašč za druženje, kulturo in malo čarovnije. Po vsej Sloveniji se obetajo dogodki za vse generacije, od pravljičnih do glasbenih in takšnih, ki poskrbijo za iskren smeh. Pripravili smo izbor najbolj zanimivih prireditev tega vikenda, še več idej pa vas čaka na zavihku Siol Dogodki.

Uprizoritev živih jaslic v Prekmurju

Žive jaslice v Postojnski jami | Foto: Ana Kovač Foto: Ana Kovač

Pri cerkvi Svetega Jurija v Prekmurju bo zaživela ena najlepših prazničnih tradicij, uprizoritev živih jaslic. Dogodek s sodelovanjem domačinov ponuja pristno in doživeto predstavo božične zgodbe v čudovitem ambientu. Če vreme ne bo naklonjeno, bo uprizoritev prestavljena na soboto, 28. decembra, ob 16.30. Topel dogodek za vse generacije.

Ne zamudite – Uprizoritev živih jaslic v Prekmurju – Siol Dogodki

Zbor harmonikarjev v Ljubljani

Harmonika | Foto: Mediaspeed Foto: Mediaspeed

Na dan samostojnosti in enotnosti se bo središče Ljubljane napolnilo z zvoki harmonik. Harmonikarji iz vse Slovenije bodo skupaj poskrbeli za pravo praznično vzdušje in dokazali, da je slovenska pesem še kako živa. Dogodek vsako leto privabi številne mimoidoče in ustvarja občutek skupnosti. Idealna priložnost za kratek mestni izlet.

Več na – Zbor harmonikarjev v Ljubljani – Siol Dogodki

Silvestrovanje za otroke z obiskom dedka Mraza

Dedek mraz | Foto: Matej Leskovšek Foto: Matej Leskovšek

Najmlajše čaka pravo praznično razvajanje s pesmijo, plesom in ustvarjalnimi delavnicami. Otroci se bodo zabavali v družbi Damjane Golavšek, Tinkare Fortune, Vile Eksene in superjunakov, vrhunec pa bo obisk dedka Mraza. Poskrbljeno bo tudi za poslikave obraza in praznične frizure. Dogodek, ki bo otrokom zagotovo ostal v lepem spominu.

Ne spreglejte – Silvestrovanje za otroke z obiskom dedka Mraza – Siol Dogodki

Cirkuška predstava Svetlobna poezija in obisk dedka Mraza

Pravljična svetlobna cirkuška predstava gledalce popelje med temo in svetlobo, kjer vilini z žongliranjem in gibom ustvarjajo čarobne podobe. Gre za vizualno očarljiv spektakel, primeren za otroke od tretjega leta dalje. Po predstavi bo sledil še obisk dedka Mraza, ki bo razveselil najmlajše. Popolna izbira za družinski izlet.

Več na – Svetlobna poezija in obisk dedka Mraza – Siol Dogodki

Novoletni gala koncert opernih arij

orkester | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Cankarjev dom bo znova v znamenju prestiža in vrhunskega petja. Ob spremljavi Simfoničnega orkestra SNG Maribor bosta nastopila baritonist Leon Kim in sopranistka Nina Dominko pod taktirko Simona Krečiča. Na sporedu bodo brezčasne arije in dueti Mozarta, Verdija in drugih mojstrov. Elegantno glasbeno doživetje za praznični zaključek leta.

Ne zamudite – Novoletni gala koncert opernih arij – Siol Dogodki

Predstava Budale

Komedija Budale brez zadržkov in z veliko humorja odpira temo človeške neumnosti. V hitrem tempu, s številnimi menjavami kostumov in duhovitimi prizori, nastopa ekipa znanih slovenskih igralcev. Predstava ponuja smeh, samoironijo in presenetljivo veliko resnice. Idealna izbira za večer, ko si želite sprostitve in dobre volje.

Več na – Predstava Budale – Siol Dogodki

Koncert skupine Kvatropirci

Kvatropirci, Kvatrovečer, Cankarjev dom | Foto: Žan Zajc, Innea studio Foto: Žan Zajc, Innea studio

Priljubljeni Kvatropirci se v času decembrskih praznikov vračajo v dvorano OŠ Vojnik pri Celju, kjer obljubljajo večer poln topline in čustev. Skupaj z gostom presenečenja bodo tudi tokrat navdušili z nežnimi melodijami in iskrenimi besedili, ki se še posebej lepo podajo prazničnemu času. Njihovi koncerti so znani po neposrednem stiku z občinstvom in pristnem vzdušju. Če si želite umirjenega, a doživetega glasbenega večera, je to prava izbira.

Ne zamudite – Koncert skupine Kvatropirci – Siol Dogodki

Koncert Mance Špik

Manca Špik | Foto: Mediaspeed Foto: Mediaspeed

Alpska vasica v Kranjski Gori bo v sklopu prireditev Čarobna Kranjska Gora gostila eno najbolj priljubljenih slovenskih pevk, Manco Špik. Njene nalezljive melodije, pozitivna energija in iskrena besedila vedno znova navdušujejo vse generacije. Koncert bo brezplačen, praznično vzdušje pa bo dodatno obogatilo dejstvo, da se bo dogodek snemal in fotografiral. Čaka vas večer dobre volje in glasbe, ki pogreje tudi v zimskem večeru.

Več na – Koncert Mance Špik – Siol Dogodki
december prazniki prazniki Dogodki Kam za vikend? Kam za vikend?
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.