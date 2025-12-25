To so najbolj poslušane pesmi v letu 2025 doma in po svetu

Katere pesmi so si v svetu največkrat zavrteli v letu 2025 in katere pesmi smo največkrat slišali na slovenskih radijskih postajah? Pregledali smo podatke in preverili, katerih deset pesmi so ljudje letos najraje poslušali. V svetovnem merilu si pri razvrščanju lahko pomagamo s precej natančnimi podatki s pretočnih platform. Z največ predvajanji na slovenskih radijskih postajah med tujimi skladbami prevladuje Messy Lole Young in pesem APT. izvajalcev Rose in Bruna Marsa. Med slovenskimi izvajalci pa na vrhu najbolje predvajanih skladb na radijskih postajah kraljujeta Plamen in kri Žana Serčiča ter skladba Iz čiste trme Nine Pušlar.

Podatki, ki smo jih pridobili s strani Zavoda za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije (IPF), nam pokažejo, katere so bile najbolj predvajane slovenske in tuje skladbe v letu 2025 na slovenskih radijskih postajah. Ob tem je treba poudariti, da podatki ne zajemajo novembra in decembra, saj tovrstne sezname predvajanj radijskih postaj v zavodu prejmejo z zamikom.

Še naprej pa tudi v letu 2025 med slovenskimi izvajalci na vrhu kraljujeta pesem Plamen in kri Žana Serčiča ter pesem Iz čiste trme Nine Pušlar, ki sta najbolj predvajana tako v meritvah, ki zajemajo celoten dan kot tudi v dnevnem terminu (od 6. do 22. ure).

V obdobju celotnega dneva so se med slovenskimi izvajalci poleg zgoraj omenjenih vrtele še skladba Zavrtela sva svet Nejca Lombarda, Skrito v raju Luke Basija ter 200 let Tokaca in Maje Keuc. Med tujimi skladbami v 24-urnem terminu prevladujeta pesmi Messy Lole Young in APT. izvajalcev Rose & Bruna Marsa. Preostale si lahko ogledate v spodnjih seznamih:

Skladba Lole Young z naslovom Messy se je v obdobju 24 ur kot tudi v obdobju dnevnega termina na slovenskih radijskih postajah vrtela najpogosteje:

Tudi v dnevnem terminu (to je med 6. in 22. uro) med slovenskimi izvajalci na vrhu najdemo Žana Serčiča in Nino Pušlar, sledi pa jima Luka Basi. Na petem mestu s skladbo Poletje je prekratko najdemo še Jana Plestenjaka, evrovizijsko Carpe Diem Joker Out, pesem Tu Luke Basija v duetu z Maraayo, skladbo Tvoja Alye, Ironijo Nine Pušlar ter pesem V postelji Nike Zorjan.

Katerim desetim pesmim so gledano v svetovnem merilu ljudje v letu 2025 prisluhnili največkrat? Spodaj najdete celoten seznam.

10. mesto: WILDFLOWER – Billie Eilish

Pesem Wildflower, ki je izšla lani na najnovejšem albumu Billie Eilish, ima zasnovano minimalistično produkcijo. Govori o notranjem boju, krivdi, zmedenosti in čustvenem konfliktu. Govori o situaciji brez jasnega krivca, ne daje pa odgovora, kaj je prav, ampak prikazuje, kako se v dani situaciji posameznik v resnici počuti.

9. mesto: That's So True – Gracie Abrams

Pesem Gracie Abrams govori o trenutku spoznanja v razmerju, ko nekdo izreče nekaj preprostega, skoraj mimogrede – in to zadene naravnost v srce. Naslov, ki ga nosi pesem, torej ne izraža veselja, ampak gre bolj za tiho kapitulacijo: "Da … to boli, ker je res."

8. mesto: luther (with SZA) – Kendrick Lamar & SZA

Pesem luther je raper Kendrick Lamar sprva izdal sam, kasneje pa se mu je v novejši različici pridružila še izvajalka SZA.

Naslov pesmi se nanaša na legendarnega soul pevca Luthra Vandrossa, najbolj znanega po globokih čustvenih ljubezenskih baladah ter iskrenosti, ranljivosti, toplini. Skladba ni samo poklon njegovemu zvoku, ampak tudi njegovemu pogledu na ljubezen: ne gre za nekaj burnega, ampak zrelega in varnega.

7. mesto: Golden – HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPop Demon Hunters Cast

Pesem Golden letos velja za pravo uspešnico. K-pop je himna, ki jo izvaja HUNTR/X, izmišljena dekliška skupina iz Netflixovega animiranega filma KPop Demon Hunters iz leta 2025.

6. mesto: back to friends – sombr

Pesem, ki jo izvaja ustvarjalec sombr, govori o razhodu, ki se ne konča čisto zares. Čeprav se odnos morda zaključi na romantičnem področju, pa na čustvenem ostaja odprt. Najmočnejši občutek v pesmi ostaja čustveni konflikt, saj posameznika vesta, da je romantične zveze konec, a se s tem dejstvom njuni telesi in srci še nista sprijaznila.

5. mesto: DtMF – Bad Bunny

Raper Bad Bunny, ki je bil letos največkrat predvajan izvajalec na Spotifyu, je pokazal letni pregled storitve, ki omogoča pretakanje glasbe. Portoriški raper je v začetku letošnjega leta objavil najnovejši album Debi Tirar Mas Fotos, s katerim se je uvrstil tudi med deset najbolj predvajanih albumov v globalnem merilu. 31-letni glasbenik, ki so ga označili za kralja latino trapa, je bil na vrhu Spotifya med letoma 2020 in 2022. To potrjuje, kako močan vpliv v svetu ima latinskoameriška glasba.

4. mesto: Ordinary – Alex Warren

Pod eno najbolj ikoničnih pesmi v letu 2025 se je podpisal Alex Warren. Skladba Ordinary ga je izstrelila med resnejše glasbenike, ki razprodajajo največje svetovne odre. Vse skupaj pa se je začelo na platformi TikTok, kjer je pesem močno zaživela, saj so ljudje njen refren uporabljali za osebne in čustvene videoposnetke.

3. mesto: APT. – ROSÉ & Bruno Mars

Pesem Bruna Marsa in južnokorejske pevke in tekstopiske ROSE (Roseanne Park) združuje K-pop in zahodni pop in deluje zelo nalezljivo. Pesem se zlahka približa vsaki kulturi, z lahkotnim besedilom, prepoznavno melodijo ter vrhunsko produkcijo tvori hitro zapomljivo uspešnico.

2. mesto: Birds of a Feather – Billie Eilish

Na drugo mesto na lestvici za leto 2025 se je zavihtela ameriška ustvarjalka Billie Eilish, ki glasbo ustvarja skupaj z bratom Finneasom, ki je tudi njen producent. Gre za eno najbolj čustveno neposrednih pesmi z albuma Hit Me Hard and Soft (2024) in hkrati eno najbolj poslušanih v letu 2025.

1. mesto: Die With a Smile – Lady Gaga & Bruno Mars

Za največjo uspešnico preteklega leta, ki ima največ predvajanj na platformi Spotify in je na splošno globalno vodilna pesem leta 2025, sta poskrbela izkušena glasbenika Lady Gaga in Bruno Mars. Pesem ima skupno več kot 1,7 milijarde predvajanj. Čeprav je bila skladba izdana že avgusta leta 2024, se je vseeno uvrstila na vrh lestvice. Ljubezenska balada dveh izjemnih vokalistov in tekstopiscev, ki govori o minljivosti, se je hitro vsidrala v srca poslušalcev po svetu.

