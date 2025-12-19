Praznični dekor za vsak kotiček doma

Čar božičnega časa se začne z ustvarjanjem topline in prazničnega vzdušja v domačem okolju. Letošnja sezona je posvečena kombinaciji klasičnih rdečih, zelenih in zlatih tonov, dopolnjenih z igrivimi detajli, ki prinašajo občutek nostalgije in hkrati elegantno praznično vzdušje. Od klasičnih okraskov do modernih prevlek in čudovitih namiznih dekoracij – vaš dom bo zasijal v prazničnem sijaju.

Foto: Primark

Vhod v dom je prvo mesto, kjer lahko pričarate praznično vzdušje. Umetne girlande z rdečimi okraski in velikimi rdečimi pentljami osvežijo tudi najpreprostejše mizice ali ograje, medtem ko majhna darilca, svetilke in tartan detajli dodajo kanček čarobnosti. Takšen dekor je klasičen, topel in vabi k prazničnemu druženju.

Foto: Primark

Jedilna miza je srce prazničnih srečanj, kjer se družina in prijatelji zberejo ob prazničnih obrokih. Naj letošnja dekoracija vključuje kombinacije pisanih krožnikov in subtilnih prazničnih dodatkov, ki ustvarijo pravo praznično vzdušje. Steklene kozarce in dekorativne detajle lahko uporabite za slavnostna nazdravljanja in dodaten sijaj ob vsakem obroku.

Foto: Primark

Praznični pridih lahko prenesete tudi v spalnico, kjer preproge, blazine in mehke odeje takoj pričarajo občutek topline ob kaminu. Okrasne blazine v obliki piškotov ali medvedkov in rdeče-bele vzorčaste prevleke za odeje dodajo igrivost in čar, ki bo prostor spremenil v pravo božično pravljico.

Foto: Primark

Za tiste, ki radi ohranjajo tradicionalni praznični čar, so idealni nostalgični okraski, piškotne hiške in tematske blazine. Razporeditev takšnih elementov po policah ali pod božičnim drevescem pričara igriv in topel dom, ki bo navdušil vse obiskovalce.

Foto: Primark

Za zadnji trenutek si zagotovite svoj praznični dekor v trgovini Primark Ljubljana in ustvarite dom, ki bo zasijal v čarobnem prazničnem vzdušju.

Naročnik oglasnega sporočila je Primark.