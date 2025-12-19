Minilo je deset let, odkar se je po hudi bolezni poslovila pevka Simona Weiss. Ob tem se je z ganljivim zapisom na družbenih omrežjih oglasila njena družina.

"Daljnega jutra pred 10 leti ob 7.30, ko se je prebujal sončen zimski dan, si zapustila ta svet. Utihnil je tvoj žametni glas, bolečino na obrazu je zamenjala angelska blaženost. Nastala je posvečena tišina, toplina iz tvojega telesa se je razlila po prostoru bolniške sobe. Ostali smo sami. Popolnoma sami v globoki žalosti, ne vedoč, kako naprej. Mi, za katere si bila samo mati in soproga," se začne zapis, ki ga je ob deseti obletnici smrti Simone Weiss objavil njen mož Goran Šarac v svojem imenu in imenu njune družine.

"Tvoje življenjsko udejstvovanje in močna sled, ki si jo pustila med ljudmi v času in prostoru, kjer si živela, nista mogla odtehtati bolečine," so še zapisali in poudarili: "Danes se te s ponosom spominjamo, obrnjeni v življenje, ki je pred nami. Spremlja nas tvoja misel: 'Veseli se vsakega novega dne' in sledimo tvojemu optimizmu, ki si nam ga vsak dan prinašala."