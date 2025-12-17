Intervju z Goranom Medičem, direktorjem Fructala

Fructal letos praznuje 80 let delovanja, ob tem pa pomembno vlaga tudi v prihodnost. Eden ključnih stebrov podjetja ostaja lokacija Duplica, kjer poteka proizvodnja alkoholnih pijač in kjer obsežno prenavljajo destilarno. O pomenu Duplice, sodelovanju z domačimi sadjarji, lokalnem poreklu surovin ter dolgoročni viziji Fructala smo se pogovarjali z Goranom Medičem, direktorjem Fructala.

Predelava sadja – od surovine do kakovosti

Fructal je še vedno največji odkupnik slovenskega sadja. Zakaj je lokalno poreklo za vas še vedno ključnega pomena?

Lokalno oskrbo jemljemo zelo resno, zato je Fructal tudi največji odkupnik slovenskega sadja. Odkupujemo praktično vse sadje, ki je v Sloveniji na voljo v zadostnih količinah. Tudi v prihodnje bomo ostali zvesti domačim pridelovalcem, saj sta nam kakovost in neoporečnost naših izdelkov na prvem mestu. Kako poteka sodelovanje z domačimi sadjarji in zakaj je ta povezava dolgoročno pomembna za kakovost izdelkov in zaupanje potrošnikov?

Lokalna proizvodnja pomeni bolj sveže in kakovostnejše proizvode ter manjši vpliv na okolje. Z nakupom domačih proizvodov neposredno spodbujamo razvoj slovenskih proizvajalcev in družinskih podjetij, kar vodi k stabilnejši in bolj samooskrbni skupnosti.

Proizvodi lokalnega porekla nosijo prepoznavno slovensko strokovnost, tradicijo in inovativnost, kar za potrošnika pomeni varnost, zanesljivost in občutek, da njihov izbor resnično nekaj pomeni. Zato s ponosom izpostavljamo oznako Made in Slovenia, saj verjamemo, da kakovost, odgovornost in skrb za skupnost izvirajo iz lokalnega okolja, koristi pa občuti vsak potrošnik.

Žal se slovenski sadjarji – tako kot kmetje po svetu – soočajo z zahtevnimi vremenskimi razmerami. S sadjarji, s katerimi sodelujemo, si prizadevamo ohranjati dolgoročno partnerstvo. Vedno ponudimo pravično ceno in odkupimo vse razpoložljivo sadje.

V Fructalu se zavedamo, da potrošnik zelo ceni proizvode iz lokalnih surovin, kar potrjujejo številne raziskave. Nabor izdelkov, pridelanih iz domačih surovin, nameravamo tudi v prihodnjih letih širiti.

Foto: Gaja Hanuna

Sinonim česa je oznaka Made in Slovenia?

V naši ponudbi posebej poudarjamo proizvode lokalnega porekla, saj verjamemo, da kakovost in odgovornost izhajata od doma. Oznaka Made in Slovenia ni le informacija o kraju proizvodnje – predstavlja vrednost, ki se vrača naši skupnosti in vsakemu potrošniku. Dodatno želimo poudariti, da smo v kategoriji osvežilnih brezalkoholnih pijač, v kateri nastopamo z blagovno znamko Fruc, trenutno edini proizvajalec, katerega proizvodnja je v Sloveniji. Kot vodilni na domačem trgu v kategorijah žitnih ploščic in otroške hrane Fructal prek svojih znamk Frutabela in Frutek uspešno promoviramo slovenske standarde po celotni regiji. Prek znamk, ki so v celoti Made in Slovenia, Fructal močno izpostavlja vrednote slovenske prehrambne industrije: predanost, nadzorovano proizvodnjo, zanesljivost in odgovoren odnos do potrošnikov. Frutabela in Frutek danes nista le proizvoda, sta ambasadorja slovenskega kakovostnega standarda, ki je prepoznan in cenjen na trgih po vsej regiji. Fructal ostaja posvečen inovacijam, trajnostnemu razvoju in neprestanemu izboljševanju svojih izdelkov z jasno misijo: da slovenski kakovostni standard ostane prepoznaven in potrošnikom zagotavlja varnost ter zadovoljstvo. Katere vrste sadja najpogosteje uporabljate in koliko ga prihaja iz slovenskih sadovnjakov?

Fructal je eden največjih odkupnikov sadja v Sloveniji. Od sadjarjev iz vse države odkupujemo breskve, vipavske breskve, jabolka in hruške, ki jih uporabljamo v svojih izdelkih. V letu 2024 je Fructal od slovenskih kmetov odkupil več kot 1.676 ton slovenskega sadja, od tega 1.530 ton domačih jabolk, 20,5 tone domačih hrušk, 87 ton domačih hrušk viljamovk, 31 ton domačih breskev in osem ton ekoloških vipavskih breskev.

Za preostale surovine, ki jih potrebujemo za naše izdelke, ne kupujemo neposredno sadja, temveč koncentrate in kaše. To velja predvsem za eksotične vrste, kot so ananas, pomaranča in limona, ter za jagodičevje, kot so ribez, malina, grozdje, aronija in višnja, pa tudi za konvencionalne sadne kaše, kot sta jagoda in marelica.

Proizvodnja alkoholnih pijač na Duplici

Duplica je središče Fructalove proizvodnje žganih in alkoholnih pijač. Katere vrste pijač tam nastajajo in po čem so značilne, kaj je najbolj priljubljeno, kako ta segment raste? Kako poteka proces proizvodnje – od izbire sadja do končnega izdelka? Kako poteka sodelovanje med tehnologi, destilerji in sadjarji?

Foto: Simon Koležnik/Fructal

Prenova destilarne in prihodnost

Prenova destilarne na Duplici je trenutno ena ključnih naložb. Kaj vse vključuje in kakšen je njen glavni namen?

Prenova destilarne na Duplici je trenutno ena ključnih naložb. Prenova obsega več faz, njen glavni namen pa je sodobna nadgradnja prostorov, izboljšanje pogojev dela ter odprtje destilarne za obiskovalce. Prenova na tej lokaciji poteka v treh fazah. Prva faza, ki je trenutno v teku in se približuje koncu, zajema ureditev zunanjosti, predvsem fasade celotne stavbe. Druga faza vključuje urejanje notranjosti, pri čemer največji poudarek namenjamo kletnim prostorom, ki bodo ključni za nadaljnji razvoj in predstavitev našega programa alkoholnih pijač. Eden od namenov prenove je posodobitev in oplemenitev prostora ter omogočanje obiskov javnosti, saj imamo resnično veliko pokazati in se s čim pohvaliti. Na tej lokaciji naš strokovni tim z veliko pozornosti in izkušnjami ustvarja vrhunske recepture ter izbira najboljše sestavine za destilate, ki bogatijo naš portfelj. Uporabljamo vrhunsko opremo, tradicionalne proizvodne procese ter strogo in natančno kontrolo kakovosti. Manjka nam le še en segment – obiskovalcem želimo omogočiti, da slišijo našo zgodbo, spoznajo njene posebnosti, degustirajo naše pijače ter jih kupijo v naši maloprodajni trgovini. V tretji fazi sta predvideni razširitev in prenova maloprodajne trgovine pri vhodu. Estetika bo usklajena s prenovljeno kletjo in destilarno ter bo sledila trendom, ki so prisotni v širši regiji. Kako bo prenovljena destilarna izboljšala pogoje za proizvodnjo in hkrati omogočila boljšo predstavitev obiskovalcem?

Prenova bo zagotovila prijetnejše delovno okolje. Naši proizvodni procesi so že zdaj na visoki ravni, še naprej pa jih bomo nadgrajevali v skladu s potrebami poslovanja. V načrtu sta tudi potencialni nakup formatne opreme, ki bi nam omogočila vstop v nove segmente, ter nadaljnja modernizacija polavtomatskih procesov. Zahvaljujoč našemu predanemu timu vsi ročni procesi potekajo brezhibno in brez zastojev. Destilarna je pomemben del naše dediščine in želimo jo s ponosom predstaviti širši javnosti. To je naša ključna motivacija, da iz leta v leto rastemo, širimo prepoznavnost ter gradimo bazo potrošnikov. Kdaj naj bi prenovljeni prostori odprli vrata javnosti in kaj bodo obiskovalci tam lahko doživeli?

Načrt je, da se organizirani ogledi začnejo že spomladi prihodnje leto. Pred tem bomo gostili naše interne in zunanje partnerje ter sodelavce. Obiskovalci bodo lahko obiskali kletne prostore, se seznanili z zgodovino, proizvodnimi procesi in portfeljem ter degustirali naše izdelke, ki bodo na voljo tudi za nakup v Fructalovi maloprodajni trgovini. Kakšna je vaša dolgoročna vizija za Duplico – želite, da postane tudi prepoznavna turistično-doživljajska točka Fructala?

Vsekakor. Duplica je za nas edinstvena geografska lokacija in element bistvenega pomena za nadaljnji razvoj. Z odprtjem destilarne za javnost bomo kot Fructal dobili priložnost, da se celovito predstavimo, hkrati pa bomo omogočili nadaljnji razvoj turizma ter dolgoročno tudi razvoj Duplice in Kamnika kot privlačnih turističnih destinacij. To skupno avtentičnost želimo poudariti tudi z novim logotipom: Fructal by Duplica Distillery.

80 let Fructala

Fructal letos praznuje 80 let. Kaj za vas pomeni ta jubilej in kako ga doživljate kot direktor podjetja?

Obletnica Fructala je za nas velik trenutek ponosa in hvaležnosti. To je več kot le jubilej – je priznanje naši tradiciji in vsem ljudem, ki so jo desetletja gradili. V teh 80 letih je Fructal zrasel v simbol kakovosti, dejstvo, da smo danes vodilni v panogi, pa dokazuje, da se nam je uspelo ohraniti in razvijati kljub številnim izzivom. Zame osebno 80-letnica pomeni veliko – je zgodba o predanosti, strasti, vztrajnosti in ogromnem trudu vseh zaposlenih. Je tudi zgodba o naši odgovornosti do skupnosti in potrošnikov, ki so nam verjeli in nas podpirali v vseh teh letih.

Ta jubilej nas spominja na vse izzive in zmage, predvsem pa na to, koliko priložnosti je še pred nami. Medtem ko z velikim ponosom zremo v preteklost, v prihodnost gledamo z ambicijami in vizijo. Čutim veliko odgovornost in hkrati ponos, da imam privilegij voditi podjetje, ki je ustvarilo tako pomembno zgodovino.

Foto: Liam Toni Šironjič

Za konec, kako vidite prihodnost Fructala? Kakšna je vaša vizija za prihodnja leta, da bo Fructal tudi po 80-letnici nadaljeval svojo uspešno zgodbo – zvest svojim slovenskim koreninam, a hkrati inovativen ter prilagojen novim generacijam?

Prepričan sem, da prihodnost Fructalu prinaša veliko novih priložnosti. Kot vodilno podjetje na področju sokov, otroške hrane, žitnih ploščic, alkoholnih pijač in drugih kategorij si prizadevamo ohraniti položaj inovativnega vodje in ustvarjalca trendov, tako da nenehno izboljšujemo svoje izdelke in osvežujemo kategorije z novimi, sodobnimi in drugačnimi pristopi.

Naša zaveza kakovosti in varnosti izdelkov ter stalno raziskovanje potreb trga bodo ključni za nadaljnjo rast in razvoj. V prihodnjih letih se bomo osredotočili na širitev proizvodne ponudbe, uvajanje novih tehnologij ter še večji poudarek na trajnost in družbeno odgovornost.

Kot podjetje z globoko zakoreninjeno tradicijo in zaupanjem potrošnikov si želimo nenehno uvajati inovacije ter ponudbo nadgrajevati v skladu z globalnimi trendi, pri tem pa ohranjati navade in pričakovanja lokalnih kupcev – s posebnim poudarkom na zdravju, kakovosti in okoljski odgovornosti. Verjamemo, da bo Fructal še naprej sinonim za kakovost in zanesljivost tako na domačem kot mednarodnem trgu. Ob praznovanju 80 let uspeha bomo nadaljevali nadgrajevanje izdelkov, uvajanje novih tehnologij in razvoj trajnostnih praks, s čimer bomo ohranili visoke standarde kakovosti, ki so nas pripeljali na vrh. Še naprej se bomo držali vrednot, ki nas opredeljujejo – odgovornost do narave, skrb za potrošnike ter ohranjanje lokalnih virov in skupnosti.

Hkrati se bo Fructal prilagajal novim generacijam potrošnikov, ki vse bolj poudarjajo trajnost, zdrave življenjske navade in inovacije. Z novimi izdelki, ki sledijo trendom zdravega življenjskega sloga, digitalizacije in izboljšanja uporabniške izkušnje, bomo lahko sledili spremembam sodobnega potrošnika, obenem pa ostali zvesti temeljnim vrednotam – kakovosti, tradiciji in odgovornosti.

Foto: Siol.net

Kateri Fructalov izdelek bi po vašem najbolje opisal današnji Fructal – in zakaj prav ta?

Če bi morali izpostaviti en del našega portfelja, bi to zagotovo bila linija pod znamko Fructal Natura. Že od ustanovitve podjetja si prizadevamo graditi pozitiven odnos do narave, zato naš dolgoletni slogan V sodelovanju z naravo in ta znamka popolnoma odražata potrošniško zaznavanje Fructala kot krovne znamke. Glavne asociacije oziroma atributi, ki zaznamujejo znamko Fructal Natura in se prelijejo tudi na preostali del portfelja, so zaupanje, kakovost, zdravje in narava. Če bi morali Fructal opisati s tremi besedami, katere bi izbrali?

Kakovost, tradicija, dediščina. Kaj je tisto, kar vas osebno pri Fructalu najbolj navdušuje?

V prvi vrsti je predanost in skrb zaposlenih za vrhunsko kakovost vsakega Fructalovega izdelka. To mi po eni strani daje močan občutek varnosti in zaupanja do ljudi ter tima, s katerim sodelujem, po drugi strani pa me nenehno navdušuje in navdaja s ponosom, da sem del Fructalove zgodbe in identitete, ki se uspešno gradi že več kot 80 let.

Foto: Simon Koležnik/Fructal