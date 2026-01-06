Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. K., STA

Torek,
6. 1. 2026,
21.12

Zorčič: Volitve v DZ bodo potekale tako, kot morajo

DVK je na današnji seji sprejela rokovnik za izvedbo volitev v državni zbor, ki bodo 22. marca.

DVK je na današnji seji sprejela rokovnik za izvedbo volitev v državni zbor, ki bodo 22. marca.

Foto: Bojan Puhek

Volitve v DZ 22. marca bodo za izvedbo zahtevne, meni direktor službe DVK Igor Zorčič. "Dela bo veliko, pripraviti bo treba 90 različnih glasovnic, individualizirane glasovnice v tujino bo treba poslati več kot sto tisočim volivcem," je dejal novinarjem po seji DVK. Vendar je prepričan, da bodo volitve potekale tako, kot morajo.

Delne neuradne rezultate volitev 22. marca pričakujejo po 22. uri po 70 ali 80 odstotkih preštetih glasovnic. "Če pa bo rezultat tesen, bo preštevanje verjetno trajalo še dlje," je opomnil po današnji seji Državne volilne komisije (DVK). Nenazadnje je spomnil na to, da so prešli na nov informacijski sistem, ki zahteva sorazmerno veliko vpisovanja. Glede na to upa, da bodo 22. marca do 24. ure res prešteli relevantno število glasovnic.

Obstaja tveganje za hekerske napade

Glede morebitnih tveganj za hekerske napade je zagotovil, da se na DVK zavedajo vseh izzivov, ki so pred volilnimi organi ne le v Evropi, ampak tudi po svetu. V zvezi s tem se DVK pogovarja s pristojnimi ministrstvi in državnimi organi. "Obstaja velika verjetnost, da bomo izpostavljeni kakšnim poskusom, ampak pomembno je, da svoje delovanje uskladimo s preostalimi organi, ki so pristojni za posamezne dele volilne kampanje, in da skušamo identificirati takšne probleme," je poudaril. Ker se zavedajo morebitnih tveganj, je prepričan, da bodo tovrstne poskuse odkrili.

Novinarsko središče v prostorih DZ

Novinarsko središče naj bi bilo tokrat v prostorih DZ. "Večina dogajanja na dan volitev je pravzaprav v volilnih štabih političnih strank, nenazadnje tudi na evropskih volitvah leta 2024 v medijsko središče ni bilo praktično nikogar," je spomnil. Glede na to se mu zdi bolj smiselno, da je medijsko središče v prostorih DZ.

Po zagotovilih DZ, in kolikor sam pozna situacijo, so prostori DZ "absolutno" primerni. "Nenazadnje ima tudi nacionalna televizija tam svoje prostore in vso svojo infrastrukturo," je dodal. Na opazovanju volitev na Hrvaškem je videl, da so imeli prav tako medijsko središče v prostorih parlamenta.

Ne dvomi o tem, da se medijsko središče tudi pri nas lahko organizira v DZ. "Nobene potrebe ni, da imamo poleg vseh preostalih stroškov še stroške z najemom prostora za medijsko središče denimo v višini 50 tisoč evrov na dan kot v preteklosti," je dodal.

DVK je na današnji seji sprejela rokovnik za izvedbo volitev v državni zbor, ki bodo 22. marca. Volilna opravila bodo stekla 12. januarja, ko bo tudi že mogoče vlaganje kandidatur. Te bo mogoče vložiti do 19. februarja, ko bo stekla uradna predvolilna kampanja.

