Po prestolnici kar na tekaških smučeh

Povsod po državi smo se razveselili obilne snežne pošiljke. Medtem ko so nekateri zaradi zimskih razmer raje ostali doma, se drugi na to požvižgajo. V Ljubljani je nastala fotografija neznanca, ki se je na pot po prestolnici podal kar na tekaških smučeh.

Slovenijo je zajelo sneženje in končno smo lahko uživali v zimskih radostih. Nekoliko manj veseli so bili tisti, ki so morali v snežnem metežu po opravkih. A kot kaže, nekaterim zimske razmere ne predstavljajo prav nobene težave.

Ker ceste in pločniki v Ljubljani niso bili spluženi, se je neznanec znašel po svoje in se po prestolnici podal kar s tekaškimi smučmi.