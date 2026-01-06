Torek, 6. 1. 2026, 22.32
10 minut
Po prestolnici kar na tekaških smučeh
Povsod po državi smo se razveselili obilne snežne pošiljke. Medtem ko so nekateri zaradi zimskih razmer raje ostali doma, se drugi na to požvižgajo. V Ljubljani je nastala fotografija neznanca, ki se je na pot po prestolnici podal kar na tekaških smučeh.
Slovenijo je zajelo sneženje in končno smo lahko uživali v zimskih radostih. Nekoliko manj veseli so bili tisti, ki so morali v snežnem metežu po opravkih. A kot kaže, nekaterim zimske razmere ne predstavljajo prav nobene težave.
Ker ceste in pločniki v Ljubljani niso bili spluženi, se je neznanec znašel po svoje in se po prestolnici podal kar s tekaškimi smučmi.