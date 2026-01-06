Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

R. K.

6. 1. 2026
22.32

Po prestolnici kar na tekaških smučeh

R. K.

Sneg v Ljubljani

Foto: Ana Kovač

Povsod po državi smo se razveselili obilne snežne pošiljke. Medtem ko so nekateri zaradi zimskih razmer raje ostali doma, se drugi na to požvižgajo. V Ljubljani je nastala fotografija neznanca, ki se je na pot po prestolnici podal kar na tekaških smučeh.

Slovenijo je zajelo sneženje in končno smo lahko uživali v zimskih radostih. Nekoliko manj veseli so bili tisti, ki so morali v snežnem metežu po opravkih. A kot kaže, nekaterim zimske razmere ne predstavljajo prav nobene težave. 

Ker ceste in pločniki v Ljubljani niso bili spluženi, se je neznanec znašel po svoje in se po prestolnici podal kar s tekaškimi smučmi. 

Foto: Facebook
Sneži še močneje, na Vipavskem divja snežni vihar s sunki sto kilometrov na uro!

