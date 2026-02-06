Na Kaninu je zelo nevarno: danes ne hodite na smučišče #video

Na Kaninu je v zadnjih dneh zapadlo 1,5 metra novega snega in ker je sneg nesprijet s podlago, obstaja velika nevarnost snežnih plazov. Danes popoldan bodo na Kaninu daljinsko prožili snežne plazove, zato vse turne smučarje in druge obiskovalce opozarjajo, naj z obiskom smučišča počakajo.

Snežna odeja na Kaninu je visoka med 2 in 2,5 metra. V zadnjih dneh je namreč zapadlo skoraj 1,5 metra snega in ker je ta nesprijet, je ponovno razglašena četrta stopnja nevarnosti snežnih plazov.

Kot so sporočili upravljalci smučišča, bodo danes popoldan ponovno daljinsko prožili snežne plazove. Gre za nadzorovano proženje plazov z razdalje, z namenom zmanjšanja nevarnosti za ljudi, infrastrukturo in promet.

Vse turne smučarje in obiskovalce ob tem pozivajo, naj z obiskom Kanina počakajo. "Varnost naj bo na prvem mestu, saj bosta Kanin in sneg počakala," so zapisali na družbenem omrežju Facebook.

Dež bo ponehal, v nedeljo nekaj več jasnine

Danes bo pretežno oblačno, nekaj jasnine bo dopoldne v severovzhodnih krajih. Dež bo do večera večinoma ponehal. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 9, na Goriškem in v Slovenski Istri do 13 stopinj Celzija.

Podobno vreme se bo nadaljevalo tudi v soboto. Najnižje jutranje temperature bodo od –2 do 4, na Primorskem do 6, najvišje dnevne od 4 do 9, na Primorskem do 12 stopinj Celzija.

V nedeljo pričakujemo nekaj več jasnine, le zjutraj in deloma dopoldne bo ponekod po nižinah megla. V ponedeljek bo pretežno oblačno in večinoma suho.