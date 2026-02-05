Meja sneženja se spušča, ponekod že 50 centimetrov svežega snega #video

Oblačno vreme se bo nadaljevalo tudi v četrtek, občasno bo rahlo deževalo, meja sneženja bo v notranjosti večinoma med 500 in 900 metri nadmorske višine. Zvečer bodo padavine postopno ponehale. Vikend nam prinaša nekoliko bolj stabilno vreme, a ne bo šlo brez krajevnih ploh.

V zadnjih dveh dneh je pobelilo predvsem kraje severozahodne Slovenije. V Kranjski Gori je denimo snežilo dva dni zapored, v bližnjih Ratečah debelina svežega snega sega do 41 centimetrov.

Novozapadlega snega se veselijo tudi na nekaterih slovenskih smučiščih. Na Voglu višina svežega snega meri 50 centimetrov.

Po podatkih agencije za okolje višina svežega snega na Kredarici na današnji dan meri 45 centimetrov, na Zelenici in Vršiču 15 centimetrov, na Predelu 21 centimetrov, v Vojskem 30 centimetrov, na Rudnem polju devet centimetrov. Tri centimetre snega je zapadlo na Blegošu in Planini pod Golico, dva centimetra na Sviščakih in na polhograjskem vrhu Pasja ravan, za vzorec pa so centimetrsko odejo dobili še v Zgornji Kapli.

Bitnje, pred Bohinjsko Bistrico Foto: DARS

Možnosti za dolgotrajen mraz se zmanjšujejo

Po napovedih vremenoslovcev Neurje.si na družbenem omrežju Facebook se možnosti za dolgotrajen mraz še naprej zmanjšujejo. "Vse bolj prehajamo v klasično obdobje z nadpovprečnimi temperaturami, kjer vsi indikatorji kažejo na počasen prehod v pomlad," so zapisali v napovedi.

Zaradi močne burje posebna prepoved

Na cestah večjih posebnosti ni. Na vipavski hitri cesti med Ajdovščino in razcepom Nanos velja zaradi burje prepoved za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton.

Cesta čez prelaz Vršič je zaprta zaradi zimskih razmer.

Konec tedna še moker

V petek bo pretežno oblačno, nekaj jasnine bo zjutraj in dopoldne v severovzhodnih krajih. Predvsem od Primorske do Notranjske in Bele Krajine bo rahlo deževalo. Najnižje jutranje temperature bodo v severnih krajih okoli 0, drugod od 2 do 5, na Primorskem okoli 7, najvišje dnevne od 4 do 9, na Goriškem in v Slovenski Istri do 12 stopinj Celzija.

V soboto bo spremenljivo do pretežno oblačno z nekaj krajevnimi plohami.

V nedeljo bo deloma jasno, zjutraj in deloma dopoldne bo ponekod po nižinah megla.