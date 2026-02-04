Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
K. M.

Sreda,
4. 2. 2026,
18.00

Osveženo pred

49 minut

vremenska napoved Avstrija opozorilo sneg

Sreda, 4. 2. 2026, 18.00

49 minut

V Avstriji ekstremne vremenske razmere: "Padlo bi lahko meter snega!"

Avtor:
K. M.

Avstrija sneg | Najtežje razmere pričakujejo na Koroškem in Vzhodnem Tirolskem. Tam bi lahko zapadlo od 30 do 60 centimetrov snega. | Foto Reuters

Najtežje razmere pričakujejo na Koroškem in Vzhodnem Tirolskem. Tam bi lahko zapadlo od 30 do 60 centimetrov snega.

Foto: Reuters

Avstrijski vremenoslovci napovedujejo, da bo na avstrijskem Koroškem in Vzhodnem Tirolskem v večernih urah zapadlo meter snega, nižavja pa bo zajel dež, posledično bo nastala poledica, poročajo avstrijski mediji.

Zimski vihar, ki ga je sprožil sredozemski ciklon, bo prizadel južne dele Avstrije in prinesel ekstremne količine snega. Avstrijski meteorologi so že razglasili najvišjo stopnjo nevarnosti plazov, poroča Heute. 

Ponekod bo zapadlo meter snega 

Najtežje razmere pričakujejo na Koroškem in Vzhodnem Tirolskem, kjer bodo od poldneva naprej intenzivne padavine v višje ležečih dolinah ustvarile snežno odejo od 30 do 60 centimetrov, medtem ko bi lahko v visokih predelih Karnijskih Alp zapadlo do enega metra novega snega.

Zaradi nenadnega padca temperature se bo meja sneženja spustila tudi v nižjih predelih, zato v mestih, kot so Lienz, Hermagor, Spittal an der Drau in Beljak pričakujejo znatne težave v prometu in snežno odejo od 10 do 25 centimetrov.

Izdano rdeče opozorilo, "zelo visoka" nevarnost plazov 

Vremenoslovci vremenske službe Tauernwetter - vremenske postaje Mallnitz so za dele Zgornje Koroške izdali rdeče opozorilo in poudarili, da kombinacija močnih padavin in vetra nevarnost plazov dvigne na "zelo visoko", kar je najvišja stopnja opozorila v Avstriji.

Medtem ko bo jug države zajel sneg, bo v vzhodnih in nižinskih delih Avstrije prevladoval dež z občasno nevarnostjo poledice.

V regijah Waldviertel in Mostviertel bodo padavine prisotne tudi ves četrtek. Vreme se bo umirilo šele v soboto, ko se bodo temperature povzpele kar do deset stopinj Celzija.

vremenska napoved Avstrija opozorilo sneg
