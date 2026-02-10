Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
M. T., STA

Torek,
10. 2. 2026,
19.58

Osveženo pred

1 ura, 11 minut

Torek, 10. 2. 2026, 19.58

1 ura, 11 minut

Veliki zaveznik Donalda Trumpa si mane roke

Avtorji:
M. T., STA

Steve Bannon je bil ob Trumpu eden najglasnejših zagovornikov lažnih obtožb o goljufiji na predsedniških volitvah leta 2020.

Steve Bannon je bil ob Trumpu eden najglasnejših zagovornikov lažnih obtožb o goljufiji na predsedniških volitvah leta 2020.

Foto: Guliverimage

Ameriško pravosodno ministrstvo je v ponedeljek sprožilo postopek za razveljavitev obsodbe nekdanjega političnega stratega predsednika ZDA Donalda Trumpa Steva Bannona zaradi zaničevanja kongresa, potem ko je zavrnil udeležbo na zaslišanju o napadu Trumpovih privržencev na ameriški kongres 6. januarja 2021, poročajo ameriški mediji.

Demokrati so s pomočjo peščice republikancev po napadu v predstavniškem domu kongresa izvedli temeljito preiskavo, med katero so želeli zaslišati tudi Bannona, ki pa se je skliceval na imuniteto, o kateri je govoril takrat že nekdanji predsednik Trump.

Bil je obsojen na zaporno kazen

Predstavniški dom kongresa je zadevo predal pravosodnemu ministrstvu ZDA, ki je sprožilo kazenski postopek. Bannon je bil obsojen in je prestal zaporno kazen štirih mesecev.

Trump zaveznika ni pustil na cedilu in nekdanja voditeljica televizije Fox News Jeanine Pirro, ki jo je Trump postavil na položaj zvezne tožilke Washingtona, je na vrhovno sodišče naslovila prošnjo, naj obsodbo razveljavi.

Opis, ki najbolje opiše politična stališča Steva Bannona, je, da gre za nacionalističnega populista in enega od vodilnih ideologov ameriške skrajne desnice, čigar glavni cilj je rušenje tako imenovanega liberalnega svetovnega reda.

Namestnik pravosodne ministrice ZDA Todd Blanche je v izjavi za Washington Post zahtevo za razveljavitev obsodbe zaradi zaničevanja kongresa opisal kot popravek zlorabe izkoriščanja pravosodnega sistema s strani prejšnje vlade Joeja Bidna.

Bannon je bil ob Trumpu eden najglasnejših zagovornikov lažnih obtožb o goljufiji na predsedniških volitvah leta 2020. Čeprav uradno ni povezan s Trumpovo drugo vlado, pa ohranja vpliv in pred kratkim je razburil demokrate s pozivom, naj Trump novembra na volišča po ZDA pošlje agente službe za priseljevanje in carine (Ice).

