V Julijcih več kot meter novega snega, velika nevarnost plazov

Razmere v slovenskih gorah, predvsem v Julijskih Alpah, so v te dneh zelo zahtevne za pohodništvo, tudi nevarne zaradi možnosti proženja snežnih plazov. Oskrbniki koč poročajo o veliki količini novozapadlega snega. Zbrali smo nekaj njihov objav z družabnih omrežij. Z obiskom gora je zdaj pametno počakati. Vremenske razmere (z izjemo nedelje) se očitno še nekaj časa ne bodo izboljšale.