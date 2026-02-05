Četrtek, 5. 2. 2026, 16.30
15 minut
Zima v slovenskih gorah
V Julijcih več kot meter novega snega, velika nevarnost plazov
Razmere v slovenskih gorah, predvsem v Julijskih Alpah, so v te dneh zelo zahtevne za pohodništvo, tudi nevarne zaradi možnosti proženja snežnih plazov. Oskrbniki koč poročajo o veliki količini novozapadlega snega. Zbrali smo nekaj njihov objav z družabnih omrežij. Z obiskom gora je zdaj pametno počakati. Vremenske razmere (z izjemo nedelje) se očitno še nekaj časa ne bodo izboljšale.
Aktualno o snežnih razmerah in nevarnosti plazov obvešča ARSO na svoji spletni strani. Za večji del Julijskih Alp, Karavank in Kamniško-Savinjskih Alp trenutno (peti februar) velja zmerna nevarnost snežnih plazov, za posamezne dele Julijcev in Karavank pa velika nevarnost.