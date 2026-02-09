Hiter konec vojne? Bankrot Rusije? Zahod je podcenil odpornost Rusije. Zdaj postaja jasno, kako je Moskva preoblikovala svoje gospodarstvo, piše britanski medij The Telegraph.

Od začetka vojne v Ukrajini februarja 2022 je Zahod večkrat podcenjeval moč Rusije. Že kmalu so se začele pojavljati napovedi, da bo Rusija kmalu gospodarsko in vojaško izčrpana, piše britanski medij The Telegraph.

Napovedi o bankrotu Rusije

Na primer, marca 2022 se je govorilo o skorajšnji insolventnosti Rusije, nekdanji ameriški general pa je napovedal, da se bo vojna končala do božiča.

Vendar so se te predpostavke izkazale za napačne. Rusija se je gospodarsko prilagodila, vzpostavila vojno gospodarstvo in je manj odvisna od zahodnega finančnega sistema, trdi The Telegraph.

Je Zahod podcenjeval Rusijo?

Ključna napaka Zahoda je bila podcenjevanje moči ruskega gospodarstva. Medtem ko se številne zahodne države spopadajo s finančnimi omejitvami, je Rusija svoje gospodarstvo preusmerila k vojni proizvodnji in ima koristi od povečanega domačega povpraševanja.

Po poročanju Telegrapha se rusko-ukrajinska vojna ne bo končala z jasno zmago ali porazom. Na fotografiji: ruski vojaki. Foto: Guliverimage

Njeno strateško zavezništvo s Kitajsko in Severno Korejo je prav tako okrepilo položaj Rusije in dodatno zmanjšalo njeno odvisnost od zahodnih trgov.

Konec vojne brez jasnega zmagovalca in poraženca?

Po poročanju Telegrapha se vojna ne bo končala z jasno zmago ali porazom, temveč z mirovnim sporazumom. Začetna pogajanja so že potekala v Abu Dabiju, v Washingtonu pa bodo sledila še nadaljnja.

Eden od morebitnih scenarijev predvideva, da bi Rusija ohranila nadzor nad regijo Donbas ter deli Zaporožja in Hersona.

Normalizacija odnosov med Zahodom in Rusijo?

Kljub trenutnim napetostim se kaže postopna normalizacija odnosov med Rusijo in Zahodom, piše The Telegraph. Zahodna podjetja tako že ponovno vzpostavljajo stike z ruskimi partnerji.

V športnem svetu se kažejo tudi prvi znaki odprave sankcij proti ruskim športnikom. Dolgoročno bi lahko londonski City znova postal finančno središče ruskega kapitala, čeprav pod strožjimi predpisi, nemški medij Focus povzema The Telegraph.