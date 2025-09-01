Zadnje poletje miru: je to nemško vojaško opozorilo Rusiji?

Medtem ko se ruske in beloruske sile pripravljajo na vojaško vajo Zahod, ki bo potekala med 12. in 16. septembrom, pa nemška vojska skupaj s 13 drugimi članicami Nata na območju Baltskega morja oziroma Baltika izvaja vojaško vajo Bojni voz 2025 (Kvadriga 2025).

Vaja Kvadriga 2025 oziroma Bojni voz 2025 je namenjena odvračanju, je na novinarski konferenci v Berlinu poudaril vrhovni poveljnik nemške vojske (uradno generalni inšpektor bundeswehra) Carsten Breuer.

"Putin nas opazuje"

"Le z odvračanjem je mogoče ohraniti mir. (…) Putin nas opazuje. Njegovi načrti segajo dlje od Ukrajine," je posvaril prvi mož nemške vojske.

V okviru vaj Bojni voz 2025 približno osem tisoč vojakov iz 14 držav Nata, vključno z Nemčijo, vadi zaščito regije Baltskega morja v primeru krize ali vojne. Breuer je ob tem opozoril na obsežno rusko vajo Zahod 2025, ki bo potekala v glavnem v Belorusiji, torej neposredno na meji z Litvo oziroma neposredno na meji z Natom.

Svarila pred vajo Zahod

Po napovedih naj bi na vaji Zahod 2025 (Zapad 2025) v Belorusiji sodelovalo okoli 13 tisoč vojakov, na ruskem ozemlju pa še nadaljnjih 30 tisoč.

Vojaško vajo Bojni voz sta ta ponedeljek v Berlinu predstavila general Carsten Breuer (levo) in viceadmiral Jan Christian Kaack. Prvi je poveljnik nemške vojske, drugi pa nemške vojaške mornarice. Foto: Guliverimage

Glede vaje Zahod 2025 številni na Zahodu opozarjajo, da bi se morda lahko razvila v pravi ruski napad na katero od članic Nata, tako kot je bila vaja Zahod 2021 priprava na rusko invazijo na Ukrajino. Zato se je že pred meseci govorilo o tem, da je letošnje poletje morda zadnje poletje miru v Evropi.