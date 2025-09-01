Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. Ž.

Ponedeljek,
1. 9. 2025,
21.24

Osveženo pred

1 ura, 26 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,47

Natisni članek

Natisni članek
Jan Christian Kaack Vladimir Putin Baltsko morje Nato Ukrajina Rusija Nemčija Carsten Breuer

Ponedeljek, 1. 9. 2025, 21.24

1 ura, 26 minut

Zadnje poletje miru: je to nemško vojaško opozorilo Rusiji?

Avtor:
A. Ž.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,47
Nemške podmornice in nemška bojna ladja | Natova vojaška vaja Kvadriga 2025 oziroma Bojni voz 2025 poteka na območju Baltskega morja pod vodstvom nemške vojaške mornarice. Fotografija je simbolična: nemška vojaška ladja in nemške podmornice v Baltskem morju. | Foto Guliverimage

Natova vojaška vaja Kvadriga 2025 oziroma Bojni voz 2025 poteka na območju Baltskega morja pod vodstvom nemške vojaške mornarice. Fotografija je simbolična: nemška vojaška ladja in nemške podmornice v Baltskem morju.

Foto: Guliverimage

Medtem ko se ruske in beloruske sile pripravljajo na vojaško vajo Zahod, ki bo potekala med 12. in 16. septembrom, pa nemška vojska skupaj s 13 drugimi članicami Nata na območju Baltskega morja oziroma Baltika izvaja vojaško vajo Bojni voz 2025 (Kvadriga 2025).

Vaja Kvadriga 2025 oziroma Bojni voz 2025 je namenjena odvračanju, je na novinarski konferenci v Berlinu poudaril vrhovni poveljnik nemške vojske (uradno generalni inšpektor bundeswehra) Carsten Breuer.

"Putin nas opazuje"

"Le z odvračanjem je mogoče ohraniti mir. (…) Putin nas opazuje. Njegovi načrti segajo dlje od Ukrajine," je posvaril prvi mož nemške vojske.

Premik enot skozi Nemčijo
Novice Tajni načrti: vojaške enote proti Rusiji tudi skozi Slovenijo

V okviru vaj Bojni voz 2025 približno osem tisoč vojakov iz 14 držav Nata, vključno z Nemčijo, vadi zaščito regije Baltskega morja v primeru krize ali vojne. Breuer je ob tem opozoril na obsežno rusko vajo Zahod 2025, ki bo potekala v glavnem v Belorusiji, torej neposredno na meji z Litvo oziroma neposredno na meji z Natom.

Svarila pred vajo Zahod

Po napovedih naj bi na vaji Zahod 2025 (Zapad 2025) v Belorusiji sodelovalo okoli 13 tisoč vojakov, na ruskem ozemlju pa še nadaljnjih 30 tisoč.

Vojaško vajo Bojni voz sta ta ponedeljek v Berlinu predstavila general Carsten Breuer (levo) in viceadmiral Jan Christian Kaack. Prvi je poveljnik nemške vojske, drugi pa nemške vojaške mornarice. | Foto: Guliverimage Vojaško vajo Bojni voz sta ta ponedeljek v Berlinu predstavila general Carsten Breuer (levo) in viceadmiral Jan Christian Kaack. Prvi je poveljnik nemške vojske, drugi pa nemške vojaške mornarice. Foto: Guliverimage

Glede vaje Zahod 2025 številni na Zahodu opozarjajo, da bi se morda lahko razvila v pravi ruski napad na katero od članic Nata, tako kot je bila vaja Zahod 2021 priprava na rusko invazijo na Ukrajino. Zato se je že pred meseci govorilo o tem, da je letošnje poletje morda zadnje poletje miru v Evropi.

Nemški vojaki
Novice Nemci vedo: To je država, v kateri moramo ustaviti Ruse
F-35
Novice Bo to najbolj črn dan za Nato v zgodovini?
F-35
Novice Norveško opozorilo Putinu: F-35 proti meji z Rusijo
Ameriški vojaki na Gotlandu
Novice Švedi so prepričani, da je ta otok Putinova vojaška Ahilova peta
Letala A-10 na otoku Andøya
Novice Bo ta norveški otok postal strah in trepet Rusije?
Nemška vojska v Litvi
Novice Šok za nemško vojsko: kam so izginili vsi nekdanji nemški vojaki?
Carsten Breuer
Novice Izredni krizni vrh nemških generalov: "Trump je zamenjal stran"
Claudia Major
Novice Nemška vojaška strokovnjakinja: Leta 2029 moramo biti pripravljeni na Putinov napad
Jan Christian Kaack Vladimir Putin Baltsko morje Nato Ukrajina Rusija Nemčija Carsten Breuer
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.