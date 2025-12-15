Število kandidatov za veleposlanike, do imenovanja katerih naj bi imela predsednica republike Nataša Pirc Musar zadržke, je vse manjše. Kot so danes potrdili na ministrstvu za kohezijo, je minister Aleksander Jevšek umaknil kandidaturo za veleposlanika. Že pred tem je soglasje h kandidaturi umaknila tudi Ivana Nedižavec Korada.

Potem ko so z urada predsednice republike sporočili, da ima Nataša Pirc Musar resne zadržke do postavitve štirih kandidatov za veleposlanike, je vlada v torek potrdila obsežen paket imenovanj. Premier Robert Golob je bil ob tem kritičen do javnega razpravljanja predsednice o zadevi, pri čemer pa je poudaril, da je njena avtonomna pravica, da ukaza o imenovanju ne podpiše.

Po informacijah portala N1 naj bi bili kandidati, do imenovanj katerih je Pirc Musar zadržana, minister za kohezijo Aleksander Jevšek, aktualni veleposlanik v ZDA Iztok Mirošič ter Ksenija Škrilec in Ivana Nedižavec Korada.

Jevšek naj bi se potegoval za veleposlaniško mesto v Sarajevu. Mirošič naj bi želel predčasno zapustiti položaj v Washingtonu in oditi v Rim, ker je tam njegova soproga. Škrilec naj bi se potegovala za veleposlaniško mesto v Zagrebu, Nedižavec Korada pa naj bi kandidirala za vodenje stalnega predstavništva pri OECD v Parizu.

Minister Jevšek je umaknil kandidaturo za veleposlanika, so danes potrdili na ministrstvu za kohezijo, dodatnih komentarjev pa niso podali. Že prejšnji teden je po poročanju N1 soglasje h kandidaturi umaknila tudi Ivana Nedižavec Korada.