Avtorji:
Sa. B., STA

Četrtek,
12. 2. 2026,
14.42

Osveženo pred

18 minut

Četrtek, 12. 2. 2026, 14.42

18 minut

Huda nesreča v Sarajevu: v iztirjenju tramvaja umrla ženska

Avtorji:
Sa. B., STA

Nesreča tramvaja, Sarajevo | Iztiril je eden od starih tramvajev, izdelanih na Češkem. | Foto Pixsell/Armin Durgut

Iztiril je eden od starih tramvajev, izdelanih na Češkem.

Foto: Pixsell/Armin Durgut

V središču Sarajeva se je danes iztiril mestni tramvaj in zapeljal na eno najbolj prometnih cest v mestu. Pri tem je do smrti zmečkal žensko, po zadnjih podatkih pa so bile še štiri osebe poškodovane, poroča portal N1 BiH. Tri poškodovane so prepeljali v sarajevski klinični center, enega pa v splošno bolnišnico. Vzrok iztirjenja še ni znan.

Tramvaj se je iztiril okrog poldneva, pri čemer je zadel v tramvajsko postajo in nato zdrsnil približno deset metrov na vozišče ulice Zmaja od Bosne. Uničen je bil celoten sprednji del tramvaja. Kraj nesreče sta si po navedbah portala N1 BiH ogledala premier kantona Sarajevo Nihad Uk in minister za promet kantona Adnan Šteta.

Tramvaji, stari že 40 in več let, še vedno v uporabi

Iztiril je eden od starih tramvajev, izdelanih na Češkem. Tovrstne tramvaje so sarajevske oblasti sicer začele postopoma zamenjevati z novimi vozili švicarskega proizvajalca Stadler. Doslej so kupili 25 novih tramvajev, vendar so nekateri, ki so stari že 40 in več let, še vedno v uporabi, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Tramvajski promet v glavnem mestu Bosne in Hercegovine je bil vzpostavljen leta 1885, pri čemer so ga sprva vlekle konjske vprege, od leta 1895 pa so v pogonu električni tramvaji.

