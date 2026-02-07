Ponoči v prometni nesreči nad Ajdovščino umrli trije ljudje

Nekaj po eni uri ponoči so v hudi prometni nesreči v vasi Višnje nad Ajdovščino umrli trije ljudje, še eden pa je bil huje poškodovan. Do nesreče je po prvih ugotovitvah prišlo zaradi neprilagojene hitrosti, ko se je osebni avtomobil na poti iz Cola proti Podkraju zaletel v hišo, je povedal tiskovni predstavnik PU Nova Gorica Dean Božnik.

Na mestu nesreče sta umrla voznik in sopotnik na sprednjem sedežu, sopotnik na zadnjem sedežu pa je umrl pozneje v bolnišnici. Tretji sopotnik pa je hudo poškodovan.

Na kraj prometne nesreče so poleg policije prišli tudi reševalci in gasilci.

Policija dogodek še preiskuje. O dogajanju so obvestili tudi dežurnega preiskovalnega sodnika in državno tožilstvo v Novi Gorici.