Otrok odprl vrata avtomobila in povzročil hudo nesrečo #video

V malezijski prestolnici Kuala Lumpur se je zgodila prometna nesreča, v kateri je bilo udeleženih šest vozil, povzročil pa jo je dveletni otrok, ki je med vožnjo nenadoma odprl avtomobilska vrata in zadel motorista.

Dveletni otrok je po navedbah oblasti v Kuala Lumpurju v času nesreče - ta se je zgodila v petek, 6. februarja - sedel v naročju odrasle osebe, ko je nenadoma segel po vratni kljuki in odprl vrata honde civic, je poročal medij The Straits Times.

Prvega motorista, ki je padel, so odpeljali v bolnišnico. Foto: Posnetek zaslona

Mimo je v istem trenutku pripeljal motorist, zadel v vrata in padel. Nato ga je povozil drug motorist, ki je posnel nesrečo. Skupno je bilo v njej udeleženih kar šest vozil.

Prvi motorist naj bi se v nesreči huje poškodoval in se zdravi v bolnišnici.

Malezijska policija trenutno preiskuje vse okoliščine nesreče in analizira videoposnetek, ki ga je posnela kamera na motorju enega od udeležencev v trku, še piše The Straits Times.