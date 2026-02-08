Nedelja, 8. 2. 2026, 18.58
Otrok odprl vrata avtomobila in povzročil hudo nesrečo #video
V malezijski prestolnici Kuala Lumpur se je zgodila prometna nesreča, v kateri je bilo udeleženih šest vozil, povzročil pa jo je dveletni otrok, ki je med vožnjo nenadoma odprl avtomobilska vrata in zadel motorista.
Dveletni otrok je po navedbah oblasti v Kuala Lumpurju v času nesreče - ta se je zgodila v petek, 6. februarja - sedel v naročju odrasle osebe, ko je nenadoma segel po vratni kljuki in odprl vrata honde civic, je poročal medij The Straits Times.
Prvega motorista, ki je padel, so odpeljali v bolnišnico.
Mimo je v istem trenutku pripeljal motorist, zadel v vrata in padel. Nato ga je povozil drug motorist, ki je posnel nesrečo. Skupno je bilo v njej udeleženih kar šest vozil.
Prvi motorist naj bi se v nesreči huje poškodoval in se zdravi v bolnišnici.
Malezijska policija trenutno preiskuje vse okoliščine nesreče in analizira videoposnetek, ki ga je posnela kamera na motorju enega od udeležencev v trku, še piše The Straits Times.