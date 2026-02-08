Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. T.

Nedelja,
8. 2. 2026,
18.58

Osveženo pred

34 minut

Nedelja, 8. 2. 2026, 18.58

Otrok odprl vrata avtomobila in povzročil hudo nesrečo #video

Avtor:
M. T.

V malezijski prestolnici Kuala Lumpur se je zgodila prometna nesreča, v kateri je bilo udeleženih šest vozil, povzročil pa jo je dveletni otrok, ki je med vožnjo nenadoma odprl avtomobilska vrata in zadel motorista.

Dveletni otrok je po navedbah oblasti v Kuala Lumpurju v času nesreče - ta se je zgodila v petek, 6. februarja - sedel v naročju odrasle osebe, ko je nenadoma segel po vratni kljuki in odprl vrata honde civic, je poročal medij The Straits Times. 

Prvega motorista, ki je padel, so odpeljali v bolnišnico.

Mimo je v istem trenutku pripeljal motorist, zadel v vrata in padel. Nato ga je povozil drug motorist, ki je posnel nesrečo. Skupno je bilo v njej udeleženih kar šest vozil.

Prvi motorist naj bi se v nesreči huje poškodoval in se zdravi v bolnišnici.

Malezijska policija trenutno preiskuje vse okoliščine nesreče in analizira videoposnetek, ki ga je posnela kamera na motorju enega od udeležencev v trku, še piše The Straits Times.

