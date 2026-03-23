Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
P. P., STA

Ponedeljek,
23. 3. 2026,
18.54

21 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek
Kolumbija vojska transportno letalo nesreča nesreča

Ponedeljek, 23. 3. 2026, 18.54

21 minut

Strmoglavilo vojaško transportno letalo hercules z 80 vojaki na krovu

Avtorji:
P. P., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
transportno letalo hercules | Obrambni minister Kolumbije Pedro Sanchez je na družbenih medijih izrazil globoko obžalovanje ob novici in dodal, da so vojaške enote že na kraju nesreče.

Obrambni minister Kolumbije Pedro Sanchez je na družbenih medijih izrazil globoko obžalovanje ob novici in dodal, da so vojaške enote že na kraju nesreče.

Na jugu Kolumbije je danes ob vzletu strmoglavilo vojaško transportno letalo. Kolumbijska vojska je sporočila, da je pri tem verjetno umrlo okoli 80 vojakov, kolikor naj bi jih bilo na krovu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Vojaški vir je za AFP povedal, da sta bila na krovu vojaškega transportnega letala C-130 hercules, ki se je zrušilo ob vzletu v Puerto Leguizamu blizu južne meje z Ekvadorjem, dva voda oz. skupno približno 80 vojakov.

Obrambni minister Kolumbije Pedro Sanchez je na družbenih medijih izrazil globoko obžalovanje ob novici in dodal, da so vojaške enote že na kraju nesreče. Števila mrtvih in vzroka nesreče doslej še niso ugotovili, navaja AFP.

"To je zelo boleč dogodek za našo državo in naj naše molitve prinesejo nekaj tolažbe," je objavil Sanchez.

Predsednik Kolumbije Gustavo Petro pa je dejal, da se takšne nesreče ne bi smele dogajati, in kritiziral zastarelo vojaško opremo v državi, kar naj bi bila posledica birokratskih težav, poroča CNN.

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.