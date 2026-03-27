Estonija, Latvija in Litva so po nedavnih incidentih z droni, ki so strmoglavili na ozemlju baltskih držav, pozvale Nato k okrepitvi zračne obrambe. Do poziva prihaja v času, ko Rusija in Ukrajina izvajata okrepljene medsebojne napade z droni, pri čemer jih je nekaj ta teden zašlo v zračni prostor sosednjih držav.

10.00 Baltske države po incidentih z droni pozivajo Nato k okrepitvi zračne obrambe



"Prizadevanja Nata za okrepitev zračne obrambe, vključno z obrambo pred droni, je treba pospešiti. Zavezniki morajo nujno razširiti zmogljivosti, potrebne za učinkovito odkrivanje in obrambo," so v skupni izjavi zapisali obrambni ministri treh držav članic EU in Nata.

Ta teden je več dronov, ki jih je Ukrajina izstrelila za napade na cilje v severozahodni Rusiji, zašlo iz smeri in vstopilo v zračni prostor Estonije, Latvije in Litve ter strmoglavilo v teh državah.

Tako je sredi tedna ukrajinski dron, ki je priletel preko Rusije, v Estoniji zadel elektrarno. Latvijske oborožene sile pa so poročale o brezpilotnem letalniku, ki je strmoglavil na ozemlje države. O poškodbah ali večji škodi niso poročali.

"Ti incidenti poudarjajo nujno potrebo po nadaljnjem izboljšanju naše pripravljenosti in vlaganju v naše obrambne zmogljivosti," so poudarili obrambni ministri Estonije Hanno Pevkur, Latvije Andris Spruds in Litve Robertas Kaunas. Ob tem bi bilo po mnenju ministrov treba tudi znatno dolgoročno povečati obrambne izdatke EU v ta namen, njihovo izjavo povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Estonija, Latvija in Litva nimajo lastnih lovskih letal, zato od leta 2004 zveza Nato varuje baltski zračni prostor. Kot odgovor na kršitve zračnega prostora s strani ruskih lovskih letal in brezpilotnih letalnikov je Nato septembra lani začel operacijo Vzhodni stražar, predvsem za mobilizacijo dodatnih zmogljivosti za nadzor in zračno obrambo.