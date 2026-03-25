V Bosni in Hercegovini aretiran Slovenec, ki so ga iskali s tiralico

Policija v Prijedoru je danes aretirala Slovenca Sergeja Horvata, za katerim je bila zaradi preprodaje drog razpisana Interpolova tiralica, poroča portal Nezavisne novine. Okoli 13.30 so ga aretirali pripadniki Uprave kriminalistične policije Ministrstva za notranje zadeve (MUP) Republike Srbske v sodelovanju s policijsko upravo Prijedor.

"Gre za S. H. iz Republike Slovenije, za katerim je bila zaradi suma preprodaje drog po Kazenskem zakoniku Republike Slovenije razpisana mednarodna Interpolova tiralica," so za omenjeni portal potrdili na MUP.

Osumljenca so izročili sodišču BiH. Kot so neuradno izvedeli novinarji portala Nezavisne novine, je Horvata izsledila ciljno usmerjena iskalna skupina Uprave kriminalistične policije MUP Republike Srbske.