Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03

Natisni članek

nesreča nesreča žrtve New York gasilci letalo trčenje

Ponedeljek, 23. 3. 2026, 9.04

V trčenju letala in vozila v New Yorku umrla pilot in kopilot #foto

letalo, trčenje, gasilci, New York | Fotografije, ki jih je po nesreči objavila agencija Reuters, prikazujejo vidno škodo na sprednjem delu letala, ki je bil nagnjen navzgor.

Fotografije, ki jih je po nesreči objavila agencija Reuters, prikazujejo vidno škodo na sprednjem delu letala, ki je bil nagnjen navzgor.

V nesreči, ki se je sinoči zgodila na newyorškem letališču LaGuardia, sta zaradi trčenja letala in letališkega vozila na vzletno-pristajalni stezi umrla pilot in kopilot, so poročali ameriški mediji.

Pilot in kopilot letala Air Canada Express sta umrla, potem ko je letalo v nedeljo pozno zvečer med pristajanjem na letališču LaGuardia v New Yorku trčilo v gasilsko vozilo, zaradi česar so za dalj časa ustavili letalski promet.

NBC News je poleg smrtnih žrtev poročal tudi o več deset poškodovanih v nesreči.

Letalo Air Canada Express CRJ-900, ki ga upravlja njegov partner Jazz Aviation, je prevažalo 72 potnikov in štiri člane posadke iz Montreala.

Letalo je v gasilsko vozilo trčilo s hitrostjo 39 kilometrov na uro, je sporočila spletna stran za sledenje letov Flightradar24, ki je zabeležila podatke.

Fotogalerija
1
 / 8

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
