V nesreči, ki se je sinoči zgodila na newyorškem letališču LaGuardia, sta zaradi trčenja letala in letališkega vozila na vzletno-pristajalni stezi umrla pilot in kopilot, so poročali ameriški mediji.

Pilot in kopilot letala Air Canada Express sta umrla, potem ko je letalo v nedeljo pozno zvečer med pristajanjem na letališču LaGuardia v New Yorku trčilo v gasilsko vozilo, zaradi česar so za dalj časa ustavili letalski promet.

Foto: Reuters

NBC News je poleg smrtnih žrtev poročal tudi o več deset poškodovanih v nesreči.

An Air Canada Express plane AZZ 646 (CRJ-900) collided with a ground vehicle at New York's La Guardia Airport, flight tracking website FlightRadar24 said in post on X late on Monday.



The U.S. ​Federal ⁠Aviation Administration ⁠issued a ground stop for… pic.twitter.com/ZgYAKdQCfN — Saad Abedine (@SaadAbedine) March 23, 2026

Foto: Reuters

Letalo Air Canada Express CRJ-900, ki ga upravlja njegov partner Jazz Aviation, je prevažalo 72 potnikov in štiri člane posadke iz Montreala.

Letalo je v gasilsko vozilo trčilo s hitrostjo 39 kilometrov na uro, je sporočila spletna stran za sledenje letov Flightradar24, ki je zabeležila podatke.

Fotogalerija 1 / 8 / 8