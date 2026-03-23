Ponedeljek, 23. 3. 2026, 9.04
V trčenju letala in vozila v New Yorku umrla pilot in kopilot #foto
V nesreči, ki se je sinoči zgodila na newyorškem letališču LaGuardia, sta zaradi trčenja letala in letališkega vozila na vzletno-pristajalni stezi umrla pilot in kopilot, so poročali ameriški mediji.
Pilot in kopilot letala Air Canada Express sta umrla, potem ko je letalo v nedeljo pozno zvečer med pristajanjem na letališču LaGuardia v New Yorku trčilo v gasilsko vozilo, zaradi česar so za dalj časa ustavili letalski promet.
NBC News je poleg smrtnih žrtev poročal tudi o več deset poškodovanih v nesreči.
An Air Canada 🇨🇦 Express plane AZZ 646 (CRJ-900) collided with a ground vehicle at New York's La Guardia Airport 🇺🇸, flight tracking website FlightRadar24 said in post on X late on Monday.— Saad Abedine (@SaadAbedine) March 23, 2026
Letalo Air Canada Express CRJ-900, ki ga upravlja njegov partner Jazz Aviation, je prevažalo 72 potnikov in štiri člane posadke iz Montreala.
Letalo je v gasilsko vozilo trčilo s hitrostjo 39 kilometrov na uro, je sporočila spletna stran za sledenje letov Flightradar24, ki je zabeležila podatke.
Close-up photo shows the cockpit badly damaged after plane collided with fire truck at LaGuardia Airport in New York City. pic.twitter.com/L12mVACGEF— AZ Intel (@AZ_Intel_) March 23, 2026