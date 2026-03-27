S Civilne zaščite Severna Primorska so posredovali zadnje informacije o tamkajšnjem vremenskem dogajanju in nastali škodi. Izpostavili so, da noč in dopoldne severni Primorski nista prizanašala z močnim vetrom, največ težav pa so imeli v Cerknem, Bovcu, Kobaridu in na Tolminskem.

V občini Cerkno so ponoči in dopoldne zabeležili kar 39 intervencij, največ dela so gasilci imeli z odkritimi strehami. Tudi na Tolminskem, vključno z Baško grapo, so se spopadali z odkritimi strehami, do 14. ure so našteli 17 intervencij. V Starem selu pri Kobaridu so okoli 4. ure zjutraj namerili sunke vetra s hitrostjo več kot 120 kilometrov na uro, ki so odkrivali strehe in lomili drevje. Tamkajšnji gasilci so tako na delu že od jutra in hitijo s prekrivanjem streh.

Zaposleni so ostali doma, težav pri dobavah ne bo

Največja škoda zaradi vetra je nastala na industrijskih objektih podjetja TKK Srpenica. Po besedah direktorja Uroša Lozarja je za oceno škode še prezgodaj, saj veter ne omogoča sanacije ali ogleda objektov. Veter jim je odkril več streh in potrgal stenske panele, njihovi zaposleni pa tudi danes ostajajo doma. Težav pri dobavah zaradi tega ne bo. Stanje okoli objekta TKK Srpenica budno spremlja poveljnik CZ občine Bovec Edi Melinc, ki je poudaril, da so v danih razmerah storili vse, kar je mogoče, da so preprečili nadaljnjo škodo. Na pomoč v TKK Srpenico v soboto odhaja tudi regijska enota civilne zaščite za tehnično reševanje s specialnimi vozili, po potrebi bodo pomagali tudi na drugih deloviščih.

Veter je odkril več streh in potrgal stenske panele industrijskih objektov podjetja TKK Srpenica. Foto: CZ severna Primorska

Bovški gasilci kljub vetru domačinom pomagajo pri sanaciji streh, medtem ko cestni delavci odstranjujejo polomljeno drevje. Tako na Bovškem kot Kobariškem so se danes odločili, da vrtci in osnovne šole zaradi nepredvidljivih vremenskih razmer ostanejo zaprti.

Poveljnik CZ severne Primorske Samuel Kosmač ob tem reševalce opozarja, naj bodo previdni, posebej pri delu na ostrešjih, saj so razmere še vedno nevarne. Poveljnik CZ občine Kobarid Aleksander Vončina pa je pojasnil, da so v zadnjih 24 urah v Gasilski zvezi Kobarid zabeležili 50 intervencij, več kot 25 intervencij pa je opravil režijski obrat občine Kobarid, tako na cestni kot komunalni infrastrukturi. Eno manjše prekrivanje strehe starejšega objekta v Selu so danes opravili tudi ajdovski poklicni gasilci, so še sporočili.